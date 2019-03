Altro che matrimonio | il governo divorzia

L'ira di Salvini : «Gli alleati non fanno Altro che provocarmi» : Perché il 99% delle persone che incontro e che rappresentano il mondo gay non hanno alcun interesse ad adottare o a mettere al mondo dei bambini. Vogliono vivere semplicemente e senza discriminazioni ...

L’ira di Salvini : «Gli alleati non fanno Altro che provocarmi» : Il vicepremier leghista arrabbiato con i 5 Stelle («Sul Congresso delle Famiglie mi hanno attaccato ogni giorno») e spiazzato dalla posizione del premier Conte sullo ius soli: non mi sorprendo più di nulla

Inter - Spalletti non convoca Icardi contro la Lazio : Altro che pace - cosa c'è dietro : Neanche l'infortunio di Lautaro Martinez ha spianato la strada verso il ritorno in campo di Mauro Icardi. A sorpresa Luciano Spalletti non ha convocato l'argentino per il posticipo della 29sima giornata contro la Lazio, nonostante Icardi sia tornato ad allenarsi regolarmente ormai da diversi giorni.

Meteo : pioggia - neve e temperature giù. Altro che primavera : torna l’inverno : Come previsto dagli esperti, l’ultimo finesettimana di marzo è all’insegna della primavera, delle giornate soleggiate e delle temperature gradevoli. Ma da lunedì torna l’inverno. Dalle ultime previsioni, infatti, aprile sembra proprio voler iniziare con una svolta fredda in cui torneranno protagonisti i temporali, la grandine e la neve, avverte il sito IlMeteo.it, che faranno riabbassare le temperature portando via l’anticipo della ...

Scoperta un’enorme discarica di rifiuti a centinaia di metri di profondità nello Stretto di Messina : quasi 4.000 oggetti tra auto - barche - plastica - metalli e molto Altro [FOTO] : L’inquinamento marino è una delle alterazioni più diffuse e crescenti degli oceani del mondo, che è stata documentata in tutti gli ambienti marini, dalle acque superficiali costiere alle aree più remote come i poli e le isole oceaniche. Mentre grande attenzione viene ora data alla plastica e alle microplastiche, sia sulle spiagge che negli oceani, la distribuzione dei macro-rifiuti sul fondale marino (i cosiddetti rifiuti bentici), soprattutto ...

Mostre - eventi sportivi ed ecologici - ma anche gusto e musica : questo e molto Altro nel weekend in Provincia di Savona : Andora: Puliamo insieme le nostre spiagge. Il prossimo 30 marzo l'appuntamento è alle ore 10,00 presso la cala n.17 del Porto di Andora dove verranno distribuiti i sacchetti e i guanti per tutti ...

Google Duo introduce modifiche alla gestione dei contatti - i messaggi audio e Altro in un aggiornamento lato server : Google Duo riceve delle modifiche al modo in cui si selezionano e si interagisce con i contatti. In precedenza, il selettore di contatti di Duo proponeva schede separate per video e audio, mentre ora è presente un'unica scheda nella quale è possibile scegliere se registrare audio oppure video dopo aver selezionato un contatto, inoltre, ora è possibile inviare un messaggio solo audio, a differenza di prima che era solo video. Sono stati aggiunti ...

LA DONNA CHE NON PROVA DOLORE - ANSIA E PAURA/ Un solo Altro caso al mondo come lei : C'è una DONNA in Scozia che non PROVA DOLORE, ANSIA e PAURA: si chiama Jo Cameron e non ha mai sofferto di mal di denti o di testa in vita sua

Altro che fair play - Redknapp sull'ex Lazio Di Canio : 'Volevamo ucciderlo' : Un gesto di fair play, quello che ha reso famoso in tutto il mondo l'ex Lazio Paolo Di Canio , che in quel momento non era stato molto apprezzato dai suoi compagni di squadra. Alla vigilia di West Ham-Everton, parla all'Alan Brazil Sports Breakfast Show Harry ...

Stadio Milano - Tronchetti Provera : “l’ideale sarebbe avere un Altro stadio senza abbattere San Siro” : “San Siro e’ un luogo speciale per ogni tifoso e chiunque ami il calcio. Lascio alle societa’ la decisione con il Comune su cosa sia meglio fare. Da tifoso dico che questo e’ uno stadio che permette di vedere le partite in modo particolare, e’ bellissimo per gli spettatori, ha una storia. La parte economica conta, naturalmente, ma c’e’ anche quella emotiva. L’ideale sarebbe avere un altro ...

Benzina e diesel - Altro che tagli alle accise : i prezzi volano : A marzo secondo l'Istat il costo della Benzina è salito del 2,4% e a chi ha un'auto diesel è andata anche peggio. La...

Arrestata a Prato - test Dna anche su Altro figlio : L'esame del Dna anche sul primogenito. A richiedere il test, sul figlio di 11 anni della 31enne pratese indagata per la relazione sentimentale e sessuale con un minore a cui dava ripetizioni , sono ...

Karate - Europei 2019 : Viviana Bottaro in finale nel kata! Altro duello con Sandra Sánchez per l’oro : Per il terzo anno consecutivo Viviana Bottaro vola in finale nel kata agli Europei di Karate. La 31enne ligure si conferma una certezza della nostra Nazionale nei grandi appuntamenti e dimostra tutta la sua classe sul tatami di Guadalajara (Spagna), approdando all’atto conclusivo di questa rassegna continentale. Sabato l’azzurra sfiderà per il titolo nuovamente la spagnola Sandra Sánchez, che si è imposta nei due precedenti confronti e andrà a ...

Cittadinanza anche per Adam - l’Altro eroe del bus : "Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare" così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato ieri a sorpresa il suo via libera alla concessione della Cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne-eroe del bus dirottato il 20 marzo nel milanese che appresa la notizia ha detto: "Sono contentissimo".Il ragazzino, che con il suo cellulare ha lanciato l’allarme dal pullman, ha voluto ringraziare pubblicamente ...