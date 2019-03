Alta tensione sulla famiglia : Ritenetemi al vostro fianco ". Congedandosi dal palco del Congresso mondiale della famiglia di Verona , Matteo Salvini , dopo circa 30 minuti di discorso, stavolta scritto - come capita di rado, ma ...

SAltano i nervi in casa Genoa - parla Prandelli : 'Momenti di grande tensione tra i nostri - prenderò provvedimenti' : nervi tesissimi in casa Genoa, la conferma è arrivata da Cesare Prandelli . Così l'allenatore ne ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Udinese: 'Diverbio in spogliatoio all'intervallo? I cambi non c'entrano nulla con l'alzare la voce. Ci sono stati momenti con molta tensione, ora valuterò bene e ...

Marsala - approvata la tassa sui rifiuti. Alta tensione politica in vista del 2020 : In verità il gruppo misto è uno, la politica gioca a confondere le carte. C'è tensione in consiglio comunale, i rappresentanti dei cittadini fanno a gara a chi la spara più grossa, terminologia ...

Ma è Alta tensione tra la Meloni e Tajani : Roma - Sono scintille tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulle elezioni europee. Gli annunci di Giorgia Meloni sul polo sovranista con la Lega, un "centrodestra rinnovato" escludendo Silvio Berlusconi e gli azzurri e la "sfida" diretta al Cavaliere, provocano la dura risposta di Antonio Tajani. "Lega e Fdi saranno marginali - dice il vicepresidente di Fi -. La Meloni è molto agitata perché non sa se arriverà al 4%. Noi prenderemo 3 o 4 volte i ...

Tensione per il mercantile dirottato dai migranti è a poche miglia da MAlta - ad attenderlo le navi militari : Cronaca Stava tornando in Libia, 108 migranti dirottano mercantile dalla nostra inviata ALESSANDRA ZINITI Ore, peraltro, in cui i trafficanti hanno ripreso a mettere in mare un gommone dietro l'altro.

Tensione per il mercantile dirottato dai migranti : è a poche miglia da MAlta - ad attenderlo le navi militari : Stato di allerta anche a Lampedusa dove la nave con 108 migranti a bordo potrebbe fare rotta. Ma Salvini li ha già avvisati: "L'Italia la vedrete solo con il cannocchiale"

WTA Miami – “Sei la regina dell’esagerazione” : stretta di mano e Alta tensione fra Kerber e Andreescu! [VIDEO] : Seconda vittoria in due gare per Bianca Vanessa Andreescu contro Angelique Kerber: la tedesca, a fine match, non risparmia una frecciatina alla giovane avversaria Prima nella finale di Indian Wells, poi nei sedicesimi di Miami: due successi in due gare per Bianca Vanessa Andreescu contro Angelique Kerber. La tedesca, campionessa in carica di Wimbledon, sembra aver trovato una vera e propria bestia nera nella giovane canadese. Al termine ...

Italia-Cina - accordi sino a 20 miliardi : ma tra Di Maio e Salvini Alta tensione : È iniziato ufficialmente il cammino dell'Italia lungo la Nuova Via della Seta. A Roma, alla presenza del premier Giuseppe Conte e del presidente cinese Xi Jinping, è stato firmato...

Pressione Alta/ Come proteggerci dalla ipertensione : cause e rimedi : Pressione alta, Come difendersi dall'ipertensione e dalle sue possibili conseguenze: le linee guida tra rimedi e consigli.

Roma - il retroscena : lite Dzeko-El Shaarawy - Alta tensione in casa giallorossa : Non è di certo un buon momento per la Roma di Claudio Ranieri, i giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro la Spal, la situazione ambientale non è delle migliori e la squadra rischia seriamente di non qualificarsi per la prossima Champions League. In più la Roma deve fare i conti con qualche problema di troppo anche all’interno dello spogliatoio, l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ svela un clamoroso ...

Mahmood - lite e crisi di pianto con l'amico sotto casa : serata ad Alta tensione : Una discussione in piena notte con l'amico per Mahmood . Il cantante che si è aggiudicato l'ultimo Festival di Sanremo con la canzone 'soldi, soldi' durante una serata ad alta tensione infatti ha ...

Alimenti “nutraceutici” - dal diabete all’ipertensione : ecco quali sono i cibi davvero efficaci per abbassare la glicemia - la pressione Alta e il colesterolo cattivo : La diffusione dei prodotti cosiddetti ‘nutraceutici’ ha ormai raggiunto proporzioni molto ampie anche nel nostro Paese e determina costi significativi per gli utilizzatori. D’altra parte, spesso le evidenze a supporto delle indicazioni per cui vengono consigliati o prescritti i nutraceutici non sono sufficientemente solide dal punto di vista scientifico e non sempre appaiono univoche. “È per questo motivo che la SIPREC – spiega il professor ...

NBA – Alta tensione durante Celtics-Sixers! Embiid stende Smart che reagisce : scatta la rissa! [VIDEO] : Storie tese fra Joel Embiid e Marcus Smart durante Celtics-Sixers: il centro di Philadelphia stende l’avversario durante un blocco, la reazione è veemente e scatta la rissa Negli ultimi anni, fra Sixers e Celtics si è creata una vera e propria rivalità. Boston ha spesso estromesso Philadelphia dalla corsa alla finale di Conference, generando grande malumore fra le file dei 76ers. Ogni scontro fra le due squadre è diventato dunque ...

Si vota su caso Diciotti a Senato - Alta tensione negli ortodossi 5 stelle : Nel momento di altissima tensione per la vicenda della "Mare Jonio", il Senato ha avviato ieri la discussione sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato nell'inchiesta sul caso "Diciotti". Oggi il voto dell'aula. La giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama si è espressa contro la richiesta di ...