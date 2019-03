Alonso non esclude il ritorno nel 2020

Formula 1 - Fernando Alonso non chiude le porte al circus : “se dovesse capitarmi una grande opportunità…” : Presente in Bahrain per assistere al Gran Premio di Formula 1 e poi partecipare ai test Pirelli, Fernando Alonso non ha chiuso le porte ad un futuro nel circus La sua presenza in Bahrain era stata annunciata, Fernando Alonso parteciperà infatti ai test Pirelli che si svolgeranno subito dopo il Gran Premio di domenica. Andrej ISAKOVIC / AFP Una richiesta di aiuto da parte della McLaren che lo spagnolo ha colto al volo, inserendo questa ...

L’idea Dakar non tramonta - Fernando Alonso fa sul serio : lo spagnolo si prepara per un test in Sudafrica : Il pilota spagnolo potrebbe partecipare nei prossimi giorni ad un test in Sudafrica per valutare la possibilità di partecipare alla prossima Dakar Il progetto Dakar per Fernando Alonso non è mai stato così concreto, il pilota spagnolo infatti ha messo nel mirino il famosissimo raid e sta seriamente valutando di parteciparvi nella prossima edizione. Secondo il sito RaceFans, l’ex McLaren dovrebbe svolgere tra oggi e domani un test al ...

F1 - Fernando Alonso ha chiuso con il passato : “il circus non mi manca per niente - non guarderò il Gp d’Australia” : Lo spagnolo ha ammesso di non avere alcuna nostalgia della Formula 1, concentrandosi esclusivamente sulla nuova avventura nel WEC Dopo diciotto anni, Fernando Alonso non parteciperà al Gp d’Australia di Formula 1, primo appuntamento in calendario. Il pilota spagnolo ha lasciato il circus al termine della scorsa stagione, preferendo cimentarsi in altre sfide come per esempio il WEC. Andrej ISAKOVIC / AFP In questo week-end, l’ex ...

F1 - Alonso non si nasconde : “la Ferrari impressiona. Tornare in pista? Se si presentasse l’opportunità…” : Il pilota spagnolo ha parlato della Ferrari e del livello raggiunto dalla SF90, soffermandosi poi su un suo eventuale ritorno in pista Fernando Alonso non riesce a stare lontano dalla Formula 1 e, dopo averla lasciata al termine della scorsa stagione, è tornato nel paddock in occasione della seconda sessione di test a Barcellona. AFP/LaPresse Lo spagnolo sarà ambasciatore ufficiale della McLaren, un ruolo che lo porterà ad essere spesso ...

Alonso - voglia di F1 : una prova la farà - ma non in questi test di Barcellona : Ferrari e Mercedes si specchiano a Barcellona. Tutti i piloti in pista nella giornata del ritorno ai test; un problema per il Cavallino di Leclerc in mattinata, circuito di raffreddamento,; un guaio ...

Fernando Alonso e la romantica sorpresa a Linda Morselli : “non può essere importante solo il 14 febbraio mi aveva detto - ma poi…” [VIDEO] : Fernando Alonso romanticone: la speciale sorpresa per la sua Linda Morselli nel giorno di San Valentino Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Fernando Alonso e Linda Morselli. L’ex pilota di F1, fresco vincitore della 24 ore di Daytona, ha portato in una località calda e marina la sua dolce metà per una vacanza romantica e rilassante. La bellissima modella italiana ha nei giorni scorsi pubblicato delle Storie Instagram ...