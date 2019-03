Alfa Romeo | Fiat | Ferrari | Maserati | Jeep | FCA | le migliori news della settimana | 25-31

Alfa Romeo Giulietta 2019 restyling : motori - allestimenti e prezzi : Alfa Romeo Giulietta 2019 restyling: motori, allestimenti e prezzi Nuova Giulietta 2019 Non si capisce ancora bene se si possa parlare o meno di restyling, ciò che è certo è che c’è una nuova Alfa Romeo Giulietta. Per la compatta del biscione verranno lanciati diversi allestimenti e dei pacchetti contenenti accessori unici. Stessi motori, aggiornati, diverse versioni e ovviamente prezzi differenti. Ecco tutti i particolari Alfa ...

F1 2019 - Raikkonen e Giovinazzi dell'Alfa Romeo intervistati da Vanzini : Due chiacchiere con Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen . I piloti dell' Alfa Romeo Racing protagoinisti di un Facebook LIVE con Carlo Vanzini , la voce della F1 su Sky Sport. Nel giovedì che apre il GP del Bahrain , secondo appuntamento del Mondiale, il pilota italiano e quello finlandese racconteranno le loro impressioni su questo inizio di stagione e le loro ...

Mick Schumacher : debutto sulla SF90 nei test e poi Alfa Romeo Racing : Si era tanto parlato di Alfa Romeo Racing e invece adesso arriva la conferma ufficiale: Mick Schumacher farà il debutto sulla Ferrari SF90 nel primo giorno dei test post-GP del Bahrain, martedì 2 aprile. Il pilota tedesco della Ferrari Driver Academy (FDA), attualmente impegnato in Formula 2 con il team Prema, guiderà in entrambe le […] L'articolo Mick Schumacher: debutto sulla SF90 nei test e poi Alfa Romeo Racing sembra essere il primo ...

Mick Schumacher debutta in F1 : guiderà Alfa Romeo e Ferrari in alcuni test : Oltre a esordire in Formula 2, il figlio del campione tedesco, in Barhein prenderà parte a dei test per rookie con le...

Mick Schumacher con Ferrari/ F1 - esordio nei test in Bahrain : poi guiderà Alfa Romeo : Mick Schumacher pronto per l'esordio con Ferrari in F1? Dovrebbe guidare la SF90 nei test in Bahrain, poi salirà a bordo dell'Alfa Romeo

Tripletta Alfa Romeo nel concorso “Best Brands” di Auto Bild : Il design Alfa Romeo affascina anche gli appassionati di Auto tedeschi. I lettori della rivista Auto Bild hanno decretato i modelli Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Giulietta vincitori del concorso “Best Brands” nella categoria “Design” per le rispettive classi di vetture. Come nel 2017 e 2018, l’Alfa Romeo Stelvio è stata premiata per il migliore […] L'articolo Tripletta Alfa Romeo nel concorso “Best Brands” di ...

Alfa Romeo Tonale : prezzo - foto e motori. Le caratteristiche del Suv : Alfa Romeo Tonale: prezzo, foto e motori. Le caratteristiche del Suv caratteristiche Alfa Romeo Tonale L’azienda de “la meccanica delle emozioni” questo lo slogan che anima la casa automobilistica fondata a Milano nel 1910 ha cercato di tenere il più a lungo possibile nascosto il nuovo gioiello. Stiamo parlando della Alfa Romeo Tonale il primo Suv compatto della casa del biscione. Le caratteristiche della nuova Alfa Romeo Tonale Il ...

F1 Alfa Romeo Racing : Correa è il nuovo collaudatore : HINWIL - Juan Manuel Correa è il nuovo collaudatore dell'Alfa Romeo Racing. È quanto ha annunciato sul suo profilo Twitter la scuderia di F1. Correa, 20 anni e di origini ecuadoriane ma con passaporto ...

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio - Con Romeo Ferraris la N-Ring sfiora i 600 CV : La Romeo Ferraris ha modificato uno dei 108 esemplari dell'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio N-Ring per renderlo ancora più performante. La Suv del Biscione ha subito una serie di aggiornamenti tecnici che, oltre al propulsore, hanno coinvolto anche l'assetto, mentre l'estetica è stata aggiornato con nuovi componenti di fibra di carbonio per l'estrattore posteriore e le prese d'aria del cofano motore e del paraurti anteriore.Quasi 600 CV e 0-100 ...

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRing nelle grinfie di Romeo Ferraris : il SUV sfiora i 300 km/h [FOTO] : Uno dei 108 esemplari della Stelvio Quadrifoglio NRing è stato ulteriormente affinato dalla maestria del celebre tuner di Opera Prodotta in una serie limitata di soli 108 esemplari venduti a 138mila euro l’uno, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRing è la massima espressione della sportività firmata dalla Casa del Biscione. Questa versione speciale che vanta un nuovo kit di accessori e dettagli inediti realizzati in fibra di carbonio, è ...

F1 - l’Alfa Romeo ‘rimprovera’ Raikkonen : il curioso team radio avvenuto durante il Gp d’Australia : Il team ha chiesto a Raikkonen di fare attenzione con le visiere a strappo, avendone lanciata una nel condotto dei freni della posteriore sinistra curioso siparietto avvenuto tra Kimi Raikkonen e il proprio ingegnere di pista durante il Gp d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1. photo4/Lapresse Accorgendosi di un problema sulla C38 del finlandese, il muretto box chiama in pit-lane il proprio pilota per la ...

Gruppo FCA - Manley e la spina nel fianco chiamata Alfa Romeo : Manley sta però sbagliando a sottovalutare un marchio premium come Alfa Romeo e i risultati negativi stanno emergendo giorno per giorno Per i lavoratori dello Stabilimento FCA di Cassino si prepara ad arrivare un brutto periodo, infatti a causa delle vendite del brand Alfa Romeo al di sotto delle attese il Gruppo Fiat-Chrysler ha previsto uno stop alla produzione di due settimane – dal 18 aprile al 2 maggio – per i modelli ...