Aida Yespica fisico da urlo alle Bahamas

Aida Yespica - vacanze bollenti alle Bahamas : Per Aida Yespica l’estate è già iniziata. La bella showgirl è volata alla Bahamas, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in un resort extra lusso insieme al figlio Aron. La venezuelana non dimentica i suoi follower, e via social regala scatti bollenti in bikini. Sono state settimane intense per Aida, che prima è finita in ospedale per essersi recisa accidentalmente un tendine della mano, e poi è stata aggredita in strada insieme ...

Aida Yespica e Patrizia Bonetti il racconto choc dopo l’aggressione : Aida Yespica e Patrizia Bonetti sono state a “Domenica live” e hanno raccontato alla D’Urso l’aggressione che hanno subito:«Eravamo in fila al cinema per prendere i biglietti. Noi eravamo di spalle. Queste donne, senza un motivo scatenante, ci hanno attaccato» è con la voce spezzata dall’emozione che Patrizia Bonetti, ancora profondamente scossa, racconta a Domenica Live. Al suo fianco in studio e anche quel giorno, ...

Patrizia Bonetti racconta l’aggressione subita con Aida Yespica : “Mi hanno preso a botte col casco e strappato il bulbo dei capelli” : “Eravamo in fila al cinema per prendere i biglietti. Noi eravamo di spalle. Queste donne, senza un motivo scatenante, ci hanno attaccato. Queste due donne ci hanno aggredite. Prima hanno inveito contro la cassiera perché non faceva prima il biglietto a loro che avevano il film che stava iniziando. Poi si sono scagliate contro di me“, Patrizia Bonetti racconta a Domenica Live l’aggressione vissuta qualche notte fa a Milano con ...

Aida Yespica in ospedale per un tendine reciso : Aida Yespica sul lettino dell’ospedale con un tendine reciso. A causa di un’infezione la showgirl ha dovuto affrontare una lunga operazione di quattro ore e ora dovrà sottoporsi a una lunga riabilitazione per ritrovare la normale funzionalità dell’arto. Aida nella sua permanenza nella struttura sanitaria è stata sempre vegliata dal fidanzato: “Un piccolo taglio nella mano destra mal curato fa sapere “Chi” nella rubrica “Chicche di gossip” ...

