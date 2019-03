Ai Mondiali l' Italia batte la Germania

Curling - Mondiali Lethbridge – Primo successo per l’Italia : sconfitta 9-3 la Germania : Nella giornata inaugurale della rassegna iridata in Canada gli azzurri cadono all’esordio per 6-4 contro il Giappone ma si riscattano poi immediatamente travolgendo 9-3 la Germania Si è conclusa a Lethbridge, in Canada, la prima giornata dei Mondiali maschili di Curling. L’Italia dello skip Joel Retornaz e guidata in Nord America dall’allenatore Soren Gran e dal direttore tecnico Marco Mariani viaggia ora al 7° posto in ...

Curling - Mondiali 2019 : l’Italia travolge 9-3 la Germania - prima vittoria per gli azzurri : l’Italia centra la prima vittoria ai Mondiali maschili di Curling a Lethbridge (Canada). Il quartetto azzurro formato da Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin, dopo essere stato sconfitto 6-4 all’esordio dal Giappone, ha saputo subito reagire al meglio, battendo la Germania di Marc Muskatewitz con il netto punteggio di 9-3 nella seconda sessione del round robin. Un match che si è aperto con una marcatura per parte, ...

Curling - Mondiali 2019 : Giappone-Italia 6-4. Inizia male il torneo iridato degli azzurri : Inizia male per l’Italia del Curling l’avventura iridata: nella prima sfida del round robin dei Mondiali scattati nella serata italiana in Canada gli azzurri si sono fatti rimontare dal Giappone, uscito vittorioso alla fine per 6-4. I nipponici hanno massimizzato le occasioni in cui hanno avuto l’ultima stone, rubando la mano nell’ultimo e decisivo end. Col vantaggio dell’ultimo tiro nel primo end l’Italia ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali curling 2019 in DIRETTA : 4-6. I nipponici ci superano all'esordio

LIVE Italia-Giappone - Mondiali curling 2019 in DIRETTA : 4-5. I nipponici ci superano al termine del nono end

LIVE Italia-Giappone - Mondiali curling 2019 in DIRETTA : 3-2. I nipponici si portano in scia

LIVE Italia-Giappone - Mondiali curling 2019 in DIRETTA : 1-1. Inizia il torneo iridato degli azzurri!

LIVE Italia-Giappone - Mondiali curling 2019 in DIRETTA : debutto contro il Sol Levante per gli azzurri

Curling - Mondiali 2019 : Svezia e Canada favoriti - USA per una magia - l’Italia ci prova. Spettacolo a Lethbridge : Ormai è tutto pronto all’Enmax Centre di Lethbridge (Canada) per i Mondiali 2019 di Curling maschile che andranno in scena da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile. Nello Stato dell’Alberta si disputerà la 60^ edizione della rassegna iridata a cui parteciperanno 13 Nazionali, qualificatesi attraverso le varie competizioni continentali: si affronteranno tra di loro in un serratissimo round robin, le prime due classificate accederanno ...

