Action Cam economica | le migliori da comprare

Una Action Cam 4k a soli 31€ su Amazon con questo Coupon! : Quando abbiamo parlato delle migliori Action cam da acquistare abbiamo anche menzionato modelli economici per tutti coloro che non hanno molte pretese. Oggi abbiamo invece ricevuto un codice sconto esclusivo Amazon che vi permetterà di acquista la leggi di più...

Una Action Cam 4k a soli 31€ su Amazon con questo Coupon! : Quando abbiamo parlato delle migliori Action cam da acquistare abbiamo anche menzionato modelli economici per tutti coloro che non hanno molte pretese. Oggi abbiamo invece ricevuto un codice sconto esclusivo Amazon che vi permetterà di acquista la leggi di più...

Action Cam Subacquea : le migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata vi mostreremo le migliori Action Cam subacquee attualmente presenti sul mercato. Normalmente qualsiasi Action Cam è dotata di corpo impermeabile, ma sono davvero poche quelle che riescono a resistere oltre i 5 m leggi di più...

Action Cam 4K migliore : quale comprare : In questa guida sempre aggiornata vi andremo a mostrare qual è la Action Cam 4k migliore del momento in base alle caratteristiche, rapporto qualità / prezzo e naturalmente alle vostre esigenze. Da quando sono state introdotte le Action leggi di più...

Beer&Food Attr Action - al via i Campionati della Cucina Italiana 2019 : Entra nel vivo del programma, Beer Attraction , la manifestazione dedicata a birre artigianali e speciali, che si tiene alla fiera di Rimini fino a martedì 18 febbraio 2018, assieme a Food Attraction , ...

Action Cam GoPro : le migliori da comprare : Le Action Cam GoPro che andremo a vedere in questa guida costantemente aggiornata vengono reputate le migliori Action Cam attualmente presenti sul mercato. L’azienda statunitense è stata la prima a puntare su questa tipologia di fotocamere, acquistando leggi di più...

Food AttrAction quarta edizione per I campionati della cucina italiana : sfumature ed incontro di halibut Chef Mirko Campoli Che in Romagna si mangi bene è risaputo…,ma tra qualche giorno e precisamente il 16 febbraio 2019 Rimini si trasformerà nella cucina più grande mai vista, poiché ben 1500 cuochi (italiani e stranieri) sparleranno, accenderanno i fornelli e impiatterenno le loro creazioni per i campionati della cucina italiana. La manifestazione organizzata dalla Fic (Federazione italiana Cuochi)è alla quarta ...