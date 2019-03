Aborto fai da te | interrompe la gravidanza assumendo farmaci senza consultare il medico

meteoweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Nel brindisino una 32 enne ha interrotto volontariamente la, entro dodici settimane di gestazione,rivolgersi a strutture socio-sanitarie,non ben specificati. La donna ha avuto un’emorragia e si è reso necessario il ricorso alle cure mediche. E’ accaduto a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi dove la donna è stata denunciata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana al termine degli accertamenti. Avrebbe violato l’articolo 18 della legge sull’interruzione volontaria di. La donna, colta da emorragia nella sua abitazione di San Vito dei Normanni, ha chiesto l’intervento del 118. Il personale del 118, a causa delle reticenze della donna, avendo intuito che nascondeva le cause dell’emorragia in atto, ha sollecitato l’intervento dei carabinieri ...

AinSophAur6 : @Mr_Ozymandias Ma che domande fai, Ozy!?! Dalla parte delle lobbies #ProLGBT #uteroinaffitto #eutanasia #aborto… - LupoDiPrateria : @Rosaria94182979 @ilfoglio_it @makkox Questi non è che solo parlano di famiglia tradizionale che sarebbe il meno, m… - _Grillology : @SimoneBonzanini @machedavero @ConteZero76 @OizaQueensday Donna, trombi senza prendere precauzioni? Hai quindi una… -