A Verona una marcia per la famiglia chiude il congresso delle polemiche

Congresso delle famiglie - a Verona chiesta una moratoria contro l'utero in affitto : Contrasto alla pratica dell'utero in affitto tramite una rogatoria internazionale e la protezione dei minori, "a partire dai loro diritti ad avere una mamma e un papà, a non diventare oggetti di ...

Verona - manifestante pro Salvini insulta una agente in borghese Video : Momenti di tensione, a , a margine della manifestazione contro il . Un manifestante ha insultato un'agente in borghese, arrivando a fronteggiarla e a definirla 'cogl...'. Esemplare l'atteggiamento ...

Fi - Ghedini 'Salvini a Verona Si muove in base ai like. Una tragedia'. E su Bongiorno 'È diventata stravagante' : Politica Lite sulla famiglia, Salvini al Congresso: "Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca". E attacca i 5S. Di Maio: "A Verona fanatici" Alcuni relatori considerano l'omosessualità ...

Una passeggiata a Verona per capire i danni prodotti da chi parla di famiglia da una curva dello stadio : Come da tradizione, anche in questi giorni, abbiamo assistito al consueto scontro tra tifoserie sul noto evento di Verona. Chi scrive preferisce praticare le sue minime doti da tifoso comprando un biglietto per entrare a San Siro per tifare per una squadra che già nel suo inno ammette di essere “Paz

Verona - il corteo di 'Non una di meno' contro il Congresso delle famiglie : A Verona per manifestare contro il Congresso mondiale delle famiglie, in difesa dei diritti delle donne e della comunità LGBTQI. Migliaia di persone al corteo organizzato da 'Non una di meno', la ...

Verona - Creata una zona rossa per la manifestazione : Verona. In vista della contro-manifestazione è stata Creata una zona rossa. Si sta chiudendo la piazza con grate e blindati. Sono arrivati inatnto i primi pullman che portano i partecipanti alle ...

A Verona il corteo “transfemminista” : “Siamo qui per manifestare contro una società patriarcale” : Partirà alle 14.30 da piazzale XXV Aprile il “corteo transfemminista” delle attiviste di Non Una di Meno, organizzato in risposta alla marcia di domani che chiuderà il Congresso delle Famiglie, in corso nella città veneta in questo week end. Oltre 20 mila i manifestanti attesi, anche se gli organizzatori sperano di arrivare a quota 50 mila. Oltre a...

Verona - la manifestazione femminista contro il Congresso delle Famiglie : da Non una di meno a Pd e Cgil : Non solo il Congresso mondiale delle Famiglie. Verona, arrivata al secondo giorno dell’evento organizzato da associazioni antiabortiste e contro i diritti lgbtqi+, si prepara al corteo femminista di protesta. Non una di meno ha organizzato una tre giorni transfemminista che alle 14,30 culminerà in un corteo per le strade della città (partenza dalla Stazione di Porta Nuova). In mattinata c’è stato anche il convegno ...

Congresso Famiglie - Luca Zaia : “A Verona per dire che l’omofobia è una malattia” : La Regione Veneto ha dato il patrocinio all'evento di Verona. Oggi il governatore leghista Luca Zaia ha espresso la sua personale opinione sull'omosessualità: "Mi auguro che finalmente si possa chiarire che l'omofobia è una patologia, e non la voglia di portare avanti un'idea che viene considerata sana".Continua a leggere

Drago a Verona - per lei nessuna sanzione. Ma sui social la attaccano : “Infanghi il M5S” : La senatrice pentastellata Drago spiega su Facebook la sua posizione: "Sono andata a titolo personale". Ma sui social la attaccano: "Che schifo: hai infangato il nome del Movimento". Ma dai vertici del M5S fanno sapere che la parlamentare non verrà deferita ai probiviri. Domani Di Maio e Spadafora saranno al contro-evento di Roma.Continua a leggere

Verona - al via il Congresso delle famiglie | A sorpresa sul palco una senatrice M5s | Gandolfini : "L'aborto è un omicidio" : Il leader del Family Day: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

Congresso Verona - Zaia : “Chiariamo una volta per tutte che l’omofobia è una patologia. No al bigottismo” : “Avete una responsabilità e una grande opportunità: utilizzate questo palcoscenico anche per parlare dei temi che sono più ostici, come il tema dell’omofobia. Io mi auguro, e lo dico da eterosessuale convinto, che qui si possa chiarire una volta per tutte che l’omofobia è una patologia“. Sono le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel suo discorso di apertura del 13mo Congresso mondiale delle famiglie a ...

"Lontani anni luce dal Congresso mondiale delle famiglie di Verona". M5S prende le distanze con una lettera : Il giorno prima del Congresso delle famiglie di Verona arriva una lettera del Movimento 5 Stelle in cui i pentastellati prendono le distanze da tutti coloro che aderiscono all'evento, compreso Matteo Salvini.Come riporta AdnKronos nell'incipit della lettera si legge: "Siamo lontane anni luce dalle idee e dalla visione degli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona nelle giornate del 29, 30 e 31 marzo. ...