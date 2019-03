“43 Il ponte spezzato” | il documentario della Tv svizzera sulla tragedia del 14 agosto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Il, realizzato dalla trasmissione di approfondimento Falò per la tvdi lingua italiana RSI, è andato in onda il 28 febbraio. Eccolo in versione integrale.Lara riceve un messaggio da Luigi: “Faccio l’ultima consegna e vengo a casa”. Da quel momento soltanto silenzio e poi l’ansia che comincia a salire. È il 142018 e alle ore 11.36 di quella vigilia di Ferrè crollato ilMorandi di Genova. Il bilancio definitivo sarà di 43 morti, decine di feriti e 600 sfollati. Una sciagura annunciata che mette a nudo una gestione insufficienterete stradale italiana. L’indagine sul crollo di Genova stabilirà chi deve assumersene le responsabilità, per questo caso. Tra le macerie la magistratura cerca i reperti, ritenuti la prova chiave per stabilire le cause del disastro: monconi di calcestruzzo e fili di acciaio, che dall’hangar di Genova viaggiano ...

