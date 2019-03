15enne rifiutata dalla Nuova Zelanda perché ha la Sindrome di Down

huffingtonpost

(Di domenica 31 marzo 2019) Laha negato il visto a Bumikka Suhinthan, quindicenne britannica affetta dadi. Documentazione che, invece, è stata concessa senza problemi a padre, madre e alle due sorelle della ragazza: la famiglia, originaria dello Sri Lanka, stava affrontando il trasferimento ad Auckland dal Regno Unito, dopo che la mamma Nilani aveva ricevuto un'offerta di lavoro da 150mila euro annui per ricoprire un incarico nel settore di Information Technology. La motivazione del rifiuto a Bumikka sarebbe stato proprio il suo cromosoma in più. A riportare la vicenda è, tra le varie testate internazionali, il Sun.Il primo "no" per l'adolescente era giunto nel novembre scorso (un mese prima del trasloco dall'Europa), mentre nei giorni scorsi è stato rigettato l'ultimo appello dei genitori: nessun visto per Bumikka che, secondo le autorità ...

