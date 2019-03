Zingaretti | no alle armi | sì al lavoro

'Liste aperte alle europee'. Il Pd di Zingaretti parte dal nuovo simbolo : Partono le campagne elettorali per le elezioni del 26 maggio, la prima sfida, forse già decisiva, per il neo segretario e per il futuro del partito. Unità delle forze progressiste ed europeiste, la ...

Il simbolo scelto da Zingaretti per la lista unitaria alle Europee : Sul fronte della nuova economia e della sostenibilità, Zingaretti ha parlato di un ' green new deal ' e ha voluto dedicare l'impegno che ha portato alla realizzazione della lista unitaria 'alle ...

Il simbolo scelto da Zingaretti per la lista unitaria alle Europee : La bandiera Ue, con la scritta 'Siamo europei' dal manifesto di Carlo Calenda, sormontata dal logo classico del Pd. In mezzo, defilato sulla destra, la scritta Pse in campo rosso. E' stato svelato dal 'padrone di casa', Nicola Zingaretti, e dall'ex-ministro dello Sviluppo economico, nella terrazza della sede Pd del Nazareno, il simbolo della lista unitaria per le Europee. Una lista che, come ha spiegato il presidente Dem, Paolo Gentiloni, ...

Cacciari contro Zingaretti : 'Non capisce - per fermare Salvini servirebbe alleanza Pd-M5S' : Il filosofo Massimo Cacciari, durante alcune recenti interviste, si è dichiarato deluso dalle manovre portate avanti dal Pd dopo l'arrivo di Zingaretti alla segreteria. A suo parere la strada intrapresa dal partito di centrosinistra in vista delle elezioni Europee non segna un cambio di rotta rispetto al passato e, dunque, porterà all'ennesima sconfitta. Inoltre, ha anche dichiarato che l'unico modo possibile per affrontare Salvini sarebbe ...

Pd - Zingaretti incassa ok su alleanze e prepara schema europee : Alla prima direzione nazionale da segretario Nicola Zingaretti chiama alla riscossa e il Partito Democratico risponde compattamente. Un risultato niente affatto scontato alla vigilia, viste le prese di posizione dell'ex maggioranza renziana negli ultimi giorni. Dalla mozione Giachetti, in particolare, si sono fatti sempre piu' forti le critiche al segretario per le sconfitte nelle regioni e la strategia di alleanze con la sinistra e i ...

Zingaretti apre il cantiere delle alleanze Pd e lancia la mobilitazione : Roma, 26 mar., askanews, - Uno sforzo di 'serietà e spirito unitario' per 'poi scatenare una reazione corale, collegiale, collettiva per fermare la deriva del Paese'. E un 'grande cantiere' per la ...

Pd - Zingaretti : 'Risultato in Basilicata? Grande preoccupazione. Alle Europee ci sarà simbolo con dicitura Siamo Europei' : Da un lato, spiega Zingaretti, 'c'è un elettorato moderato che vive con malessere lo stare in una Alleanza così egemonizzata da Salvini , ma che ancora non ha una offerta politica'. Poi ci sono i '...

Direzione Pd - Zingaretti : “Alle amministrative aperti a forze che vogliono tornare a dialogare” : Zingeratti, nella sua prima Direzione da segretario, ha parlato anche delle elezioni europee di maggio: "Credo che alle elezioni Europee ci debba essere il simbolo del Pd e che la dicitura 'Siamo europei' debba essere presente nel simbolo, noi combattiamo per l'Europa contro il rischio dei sovranisti".Continua a leggere

Pd - Zingaretti : “Risultato in Basilicata? Grande preoccupazione. Alle Europee ci sarà simbolo con dicitura Siamo Europei” : Da un lato ci sono le amministrative e le Europee Alle porte, dopo il disastroso 7,75% raccolto domenica in Basilicata, frutto anche della conta interna con Marcello Pittella. Un risultato per il quale “non c’è nessun giudizio consolatorio”, taglia corto Nicola Zingaretti nel suo intervento alla prima direzione Pd da segretario condividendo il giudizio tranchant fatto a caldo dagli ultrà renziani. Perché il tracollo nelle urne ...

Direzione Pd - Zingaretti per le alleanze : ANSA, - ROMA, 25 MAR - Domani al Nazareno, a Roma, alle 10 la prima riunione della nuova Direzione del Pd di Nicola Zingaretti. Il segretario chiederà un mandato chiaro per proseguire il lavoro di ...

Europee 2019 - serve una lista di sinistra alternativa alle destre di Salvini e Zingaretti : Nei giorni scorsi il Partito della sinistra Europea e le organizzazioni politiche italiane che vi aderiscono hanno avanzato la proposta di fare una lista di sinistra per le elezioni Europee. Una lista alternativa alle destre e al centro sinistra sulla base di un semplice considerazione: Matteo Salvini vuole cacciare i migranti, mandare la gente in pensione prima ed è indifferente alla distruzione dell’ambiente. Nicola Zingaretti è più gentile ...

Nicola Zingaretti vede Roberto Speranza e rilancia l'alleanza : Nicola Zingaretti incontra Roberto Speranza di Articolo 1 - i fuoriusciti dal Pd - e conferma l'alleanza per le amministrative in più comuni possibili, per allargare al massimo il campo progressista "contro la destra di Salvini". Nessuno pensa a un rientro nel Pd, assicurano i due leader, e per le Europee si pensa a un progetto che unisca le forze che fanno parte del Partito socialista europeo. La Basilicata insegna che un centrosinistra ...

Pd - l’apertura di Zingaretti ad Articolo Uno : “Parleremo di alleanze - anche alle Europee. Possiamo tornare a vincere” : La ricerca di un “elemento comune”, ovvero di un’alleanza. “Larga”, la chiama a Potenza dove domenica si vota alle Regionali e dice convinto che il centrosinistra “può nuovamente vincere”. Nicola Zingaretti, nella prima uscita ufficiale da segretario del Pd, sceglie la Basilicata per annunciare quel percorso già tratteggiato nel discorso subito dopo la vittoria delle primarie. Lo fa a casa di Roberto ...

Zingaretti : voglio alleanza con Leu ma nessuno rienterà nel Pd : In tutta Italia ci sono alleanze larghe fatte da esperienze civiche, e questo è il modo giusto per non regalare i comuni e le regioni a Salvini e Di Maio. Quindi incontrerò Roberto Speranza, per vedere come queste alleanze possono essere un elemento comune. Perché non bisogna essere ipocriti. Se vogliamo salvare l'Italia, dobbiamo costruire queste alleanze". Così a Potenza, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un ...