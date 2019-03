Yves Saint Laurent | lo stilista che amava l' arte

Yves Saint Laurent e la femminilità libera : Non si può ostacolare un mito, in questo caso Yves Saint Laurent, questo Antony Vaccarello lo ha capito perfettamente. Riesce come quasi nessuno, leggenda Largerfeld a parte, sono trentasei gli anni insieme a Coco, a ritrovare il passato per raccontare il futuro.Passo spedito e gambe lunghissime senza timori per questa sfilata YSL autunno inverno 2019, 2020 silhouette e spalle in perfetto stile Monsieur Yves.Neanche quarantenne, lo ...