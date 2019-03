Xiaomi sfotte il Huawei P30 attraverso un’infografica | tutti d’accordo?

optimaitalia

(Di sabato 30 marzo 2019)prova a mettere sotto ilP30un'infografica da cui quest'ultimo appare uscire nettamente ridimensionato (potete trovarla sopra, come immagine di anteprima dell'articolo). Se in un primo momento l'OEM arancione aveva provveduto a pungolare la controparte cinese in riferimento al processore utilizzata per i suoi top di gamma (il Kirin 980, impiegato anche lo scorso anno), adesso nell'occhio del ciclone ci finisce il prezzo. Credete sia giusto spendere una fortuna per un portabandiera?In buona sostanza il succo del messaggio lanciato daè questo, a differenza della sua politica, tendente ad offrire prodotti di alto livello a costi onesti. Tra le caratteristiche delloMi 9 ad essere esaltate ritroviamo il display da 5.39 pollici, il processore Snapdragon 855 a 7nm, la tripla fotocamera posteriore da 48 + 12 + 16MP (che ha ottenuto un punteggio di ...

OptiMagazine : #Xiaomi sfotte il #HuaweiP30 attraverso un'infografica, tutti d'accordo? -