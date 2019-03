Wta Miami | vince l' australiana Barty

Wta Miami - immensa Ashley Barty : sconfigge Pliskova in finale e corona una settimana da sogno : Ashley Barty ha sconfitto Karolina Pliskova nel torneo WTA di Miami e tornerà da lunedì nella top 10 del ranking femminile Ashley Barty ha vinto il torneo WTA di Miami giocando una finale splendida. La tennista australiana ha fatto fuori in due set la collega Karolina Pliskova, con un 7-6 6-3 che ha sancito quella che è stata una settimana perfetta per la 22enne che tornerà dunque tra le prime 10 tenniste del ranking WTA dopo questo ...

Tennis - Wta Miami 2019 : Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue speranze di primato nel ranking - la ceca in finale con Ashleigh Barty : Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 ...

Tennis - Wta Miami 2019 : Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue speranze di vetta del ranking - in finale giocherà con Ashleigh Barty : Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 ...

Wta Miami – Decretata la finale femminile - Halep ko : Pliskova sfida Barty per il titolo : Karolina Pliskova manda al tappeto Simona Halep, Barty ha la meglio su Kontaveit: Decretata la finale del torneo WTA di Miami Nonostante una fastidiosa pioggia che ha costretto gli organizzatori del torneo ad interrompere i match, sono riuscite a concludersi le sfide femminile valide per le semifinali del torneo WTA di Miami, in corso sui campi in cemento statunitensi. Le prime a scendere in campo sono state Kontaveit e Barty, con ...

Wta Miami – Pliskova vince il derby e vola in semifinale : Vondrousova ko in due set : Karolina Pliskova accede alla semifinale del WTA di Miami: la tennista ceca vince il derby contro Vondrousova in 2 set Tutto facile per Karolina Pliskova nei quarti di finale del WTA di Miami. La tennista numero 7 del ranking mondiale femminile, nonché 5ª testa di serie del seeding del torneo, ha vinto il derby ceco contro la connazionale Vondrousova, accedendo alla semifinale del torneo. Sul cemento statunitense, Pliskova si è imposta in ...

Tennis - Wta Miami 2019 : i risultati del 27 marzo. Tra Simona Halep e il numero 1 resta solo Karolina Pliskova : Sono andati in scena i quarti di finale della parte bassa del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono passate in semifinale Karolina Pliskova, che ha battuto nel derby ceco Marketa Vondrousova, e Simona Halep, che ha sconfitto la cinese Wang Qiang. In caso di accesso in finale, la romena sarà la nuova numero uno al mondo. Karolina Pliskova batte nel derby boemo Marketa Vondrousova in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in ...

Wta Miami – Halep agguanta la semifinale : la romena super in Florida contro Qiang Wang : Simona Halep è la terza semifinalista del torneo sul cemento di Miami: la tennista numero 3 al mondo batte la cinese Qiang Wang in due set Stabilita la prima semifinale del torneo WTA di Miami, anche la seconda semifinale ha la sua prima protagonista. Simona Halep, numero 3 al mondo, ha staccato il pass per il turno che la vedrà battersi contro la vincitrice del match in programma nella notte italiana tra Karolina Pliskova e Marketa ...

Wta Miami – Naomi Osaka crolla sotto il peso della pressione : “troppo stress! Da n°1 sento il dovere di vincere” : Naomi Osaka e lo stress dell’essere n°1: la tennista giapponese soffre la pressione di dover vincere di più rispetto al passato Dopo aver firmato la clamorosa doppietta Slam vincendo US Open e Australian Open consecutivamente, Naomi Osaka sembra quasi essersi ‘fermata’. La tennista giapponese, apparsa inarrestabile nella sua scalata verso il n°1 WTA, una volta diventata regina del tennis femminile, ha iniziato ad ...

Tennis - Wta Miami 2019 : Ashleigh Barty ferma la corsa di Petra Kvitova al numero 1 - in semifinale sfiderà Anett Kontaveit : Anett Kontaveit e Ashleigh Barty sono le prime due semifinaliste del WTA Premier Mandatory di Miami. L’estone e l’australiana hanno superato nei due quarti di finale giocati nella giornata da poco conclusa la rappresentante di Taipei Su-Wei Hsieh e la ceca Petra Kvitova. Quest’ultima si ferma a poco meno di 400 punti dal primo posto nel ranking mondiale, mentre Barty è già certa di entrare là dove non era mai riuscita, tra le ...

Tennis - Wta Miami 2019 : Ashleigh Barty ferma la corsa di Petra Kvitova al numero 1 - in semifinale sfiderà Anett Kontaveit : Anett Kontaveit e Ashleigh Barty sono le prime due semifinaliste del WTA Premier Mandatory di Miami. L’estone e l’australiana hanno superato nei due quarti di finale giocati nella giornata da poco conclusa la rappresentante di Taipei Su-Wei Hsieh e la ceca Petra Kvitova. Quest’ultima si ferma a poco meno di 400 punti dal primo posto nel ranking mondiale, mentre Barty è già certa di entrare là dove non era mai riuscita, tra le ...

Wta Miami – Barty beffa a sorpresa Kvitova - l’australiana è la seconda semifinalista del torneo : Ashleigh Barty batte Petra Kvitova per 2-1 ai quarti di finale del torneo WTA sul cemento di Miami: l’australiana ha avuto la meglio sulla numero due della classifica mondiale Durante la notte italiana, il match tra Ashleigh Barty e Petra Kvitova ha deciso la seconda semifinalista del torneo WTA sul cemento di Miami. All’Hard Rock Stadium, la tennista australiana ha battuto a sorpresa la numero 2 al mondo, staccando il pass per ...

DIRETTA MIAMI OPEN 2019/ Djokovic Bautista streaming video : Kvitova per il n. 1 Wta : Tennis, MIAMI OPEN 2019: cronaca in DIRETTA delle partite che valgono per ottavi e quarti di finale. Segui il torneo in DIRETTA streaming video.

Wta Miami – Karolina Pliskova accede a fatica ai quarti di finale - la kazaka Putintseva vende cara la pelle : La tennista ceca si impone solo al terzo set dopo oltre due ore di gioco, ai quarti di finale sfiderà la Vondrousova Karolina Pliskova stacca il pass per i quarti di finale del Miami Open, ma che fatica avere ragione della Putintseva. La kazaka non molla nulla nel corso del match, costringendo la ceca ad una clamorosa rimonta conclusa con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5. Sospiro di sollievo grande così per la Pliskova, riuscita ad uscire da ...

Wta Miami – Simona Halep troppo forte - Venus Williams asfaltata in due set dalla romena : Il match tra la romena e l’americana dura poco più di un’ora, la numero 3 del ranking si impone in due set e vola ai quarti di finale Niente da fare per Venus Williams al cospetto di Simona Halep, che non lascia scampo all’americana negli ottavi di finale del Miami Open. La romena si impone in due set con un doppio 6-3, staccando così il pass per i quarti. Partita a senso unico fin dalle prime battute di gioco, con la ...