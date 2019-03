We Are The Caretakers è un RPG ispirato a XCOM dal setting afro-futuristico

eurogamer

(Di sabato 30 marzo 2019) We Are Theè stato svelato oggi e si tratta di un RPG di impianto strategico allache ha attirato la nostra attenzione per via dell'originalità dell'opera, per lo stampo ambientalista e per il", indubbiamente peculiare.Come riporta Rockpapershotgun, il gioco è sviluppato da Heart Shaped Games (ex Hero Generations) e racconta di un mondo in cui gli uomini gestiscono una tecnologia molto avanzata ma allo stesso tempo proteggono i massicci animali generando al contempo energia per la propria civiltà. Il gioco, oltre a combattimenti tattici a turni offre anche missioni diplomatiche nelle quali il giocatore dovrà tenere alto il morale della popolazione sfruttando al meglio le tecnologie a disposizione.We Are Thenon ha ancora una data di uscita, ma farà il suo debutto in Accesso Anticipato entro l'anno.Leggi altro...

acmilan : No matter where you are, get ready to support the boys! ?? Manca poco al calcio d'inizio di #SampdoriaMilan! ?? - acmilan : The boys are back in full force: watch the clip of the penultimate training session ??? Squadra al completo a Milane… - ASRomaEN : The #ASRoma Primavera are in action now against Genoa! Daje! ?? | Fuzato; Parodi, Cargnelutti, Trasciani, Semera… -