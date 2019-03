Vladimir Luxuria contro Irama | ' Ci mancava pure la canzone che incita alla violenza'

Vladimir Luxuria contro Irama : 'Le radio non dovrebbero trasmettere la sua canzone'. Ecco il motivo : Vladimir Luxuria si scaglia contro Irama per una frase nella sua ultima canzone. L'ex parlamentare ha addirittura fatto appello alle radio di non trasmettere il brano perché istigherebbe alla violenza ...

Vladimir Luxuria contro Irama : 'Radio - non mandate in onda l'invito alla transfobia' : Una canzone di Irama, ha scatenato l'ira funesta di un personaggio che da sempre si batte per i diritti degli omosessuali: Vladimir Luxuria. Dopo aver ascoltato il brano "Stanotte", l'ex parlamentare foggiana ha deciso di scrivere un tweet contro una frase contenuta al suo interno ma soprattutto contro colui che l'ha ideata e diffusa. Oltre a dirsi delusa dal vincitore di Amici per il cattivo messaggio di transfobia che, secondo lei, ha ...

Vladimir Luxuria contro Irama : "Istiga alla violenza contro i trans" : Il noto volto televisivo, Vladimir Luxuria, si è aperta ai suoi followers a margine del testo, a detta di molti alquanto discutibile, di una canzone contenuta nell'album dal titolo "Giovani", di Irama, il vincitore di Amici 17 reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019.Vladimir Luxuria vs. Irama: l'affaire "Stanotte"Via social-media l'opinionista televisiva Vladimir Luxuria ha voluto rilasciare un post al vetriolo contro il ...

Ciao Darwin 8 - botta e risposta tra Povia e Vladimir Luxuria sulla maternità surrogata : Il 22 marzo è andato in onda il secondo appuntamento con Ciao Darwin 8, il programma condotto da Paolo Bonolis. Nella puntata di ieri, si sono affrontati il 'Family-Day' ed il 'Gay-Pride'. Le rispettive squadre erano capitanate da Giuseppe Povia e Vladimir Luxuria. Durante la sfida i due capitani hanno dato avito ad un acceso scambio di opinioni. Dopo le varie prove svolte dai concorrenti per ottenere il maggior punteggio possibile, il cantante ...

Povia a Ciao Darwin critica Ricky Martin - Vladimir Luxuria : 'Non ci sto' : Il motivo della diatriba? La pratica dell'utero in affitto, sempre più diffusa nel mondo, soprattutto tra le celebrity internazionali. Povia - a capo della squadra Family […]

