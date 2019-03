Violenza sulle donne | Catania ha detto no

Stop alla Violenza sulle donne - promosso gazebo informativo della Lega : Fra un mese si andrà alle urne, Messana nomina intanto la sua quinta Giunta 3 Porto Empedocle, sostenitori in piazza per dire no alla sfiducia al sindaco 4 Perdite idriche e disagi in via Quartararo, ...

Violenza sulle donne - Bonafede boccia la castrazione chimica : “Meglio il carcere che fuori con testosterone basso” : ”La proposta della Lega sulla castrazione chimica? Non è un argomento all’ordine del giorno: le nostre proposte mirano a portare in carcere chi fa Violenza alle donne. Quella proposta è invece l’obiettivo di far subire un trattamento a chi sta fuori. A me non interessa che stia fuori una persona con il testosterone basso, ma che stia in carcere”. A rivendicarlo il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine di un ...

Violenza sulle donne - stop al revenge porn | Di Maio : "Voteremo sì all'emendamento - la Lega non so" | Le foto : E' bagarre a Montecitorio. La richiesta delle opposizioni è stata bocciata con voto segreto: 218 sì e 232 no. Il M5s propone una legge

Ddl Violenza sulle donne - bocciato emendamento sul revenge porn - : Le deputate di Pd e Fi hanno protestato in Aula dopo la bocciatura della modifica che avrebbe introdotto il nuovo reato. L'esame del ddl "Codice Rosso" è stato rinviato a martedì. Il M5S assicura: "...

Ddl Violenza sulle donne - Prestigiacomo assalta i banchi del governo : caos in aula - slitta l'ok : caos in aula durante l'esame del ddl 'Codice rosso'. Stefania Prestigiacomo e un gruppo di deputate di Fi hanno tentato un 'assalto' ai banchi del governo. Prestigiacomo è stata placcata dai commessi, ...

Violenza sulle donne - arrivano pene più severe e il reato di sfregio : Corsia preferenziale per le denunce, indagini più veloci, corsi di formazione per la polizia e l'obbligo, contestato dalle opposizioni, di ascoltare le donne entro tre giorni dai fatti. Sono i punti ...

Arriva alla Camera il Codice rosso - stretta contro la Violenza sulle donne : Arriva alla Camera il 'Codice rosso' , il disegno di legge che stringe le maglie del Codice penale sulla violenza contro le donne. Il provvedimento, licenziato dalla commissione Giustizia, inasprisce ...

La Camera accelera sul ddl contro la Violenza sulle donne. Salvini : "Per gli stupratori di Catania castrazione chimica" : La Camera accelera sulle nuove norme contro la violenza sulle donne e si prepara a dare il primo via libera al cosiddetto ddl "Codice rosso". Il provvedimento, nato da una proposta del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e della sua collega alla Funzione pubblica, Giulia Bongiorno, con l'intento dichiarato di contrastare il fenomeno dei femminicidi, che ha raggiunto una cifra agghiacciante (150 l'anno), è stato licenziato ...

Violenza sulle donne - mercoledì il ddl in Aula : introdotto il reato di sfregio al volto e pene più alte | : Il testo è stato approvato dalla commissione Giustizia che ha introdotto diverse novità alla versione del governo. Tra queste, il reato di "deformazione dell'aspetto" e l'aumento delle pene per i ...

Violenza e abusi psicologici sulle donne : 3 arresti nella Capitale : Roma – Nelle ultime settimane l’attivita’ di contrasto alla Violenza sulle donne della IV sezione della Squadra Mobile di Roma, coordinata dai magistrati del Pool AntiViolenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha interrotto la spirale di Violenza che ha costretto le vittime a subire gravi abusi fisici e psicologici. All’inizio della settimana, in piazza Augusto Righi in Roma, al termine di una ...

"Nega la Violenza sulle donne". E il Congresso delle famiglie euro vuol querelare Di Maio : ... hanno scritto in un comunicato stampa Antonio Brandi e Jacopo Coghe , presidente e vicepresidente del Congresso che sta infiammando la politica italiana. Brandi e Coghe, in particolare, si ...

"Distanti dalla Lega". M5S presenta norme contro Violenza sulle donne - contro i "negazionisti del femminicidio" di Verona : Difficile non vedere un nesso fra il pacchetto di 10 proposte che il Movimento 5 stelle presenta alla Camera per contrastare la violenza contro le donne e la tutela dei minori e quell'appuntamento ormai cerchiato in rosso per fine marzo, quel Congresso mondiale delle famiglie che vede M5S e Lega su distinte e corpose barricate. Difficile non vedere il nesso malgrado i pentastellati chiudano gli spazi per eventuali polemiche con gli alleati al ...