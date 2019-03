VIDEO | Mara Venier ringrazia pubblicamente Maurizio Costanzo e la De Filippi

Paolo Brosio eliminato?/ VIDEO - Luca Vismara : 'è risorto' - Isola dei Famosi 2019 - : Dopo la nomination ha litigato un po' con tutti, ma al centro degli attacchi di Paolo Brosio c'è soprattutto Luca Vismara, Video, Isola dei Famosi 2019,

Soleil Sorge/ VIDEO - Luca Vismara accusa : 'nasconde il cocco' - Isola dei Famosi 2019 - : Soleil Sorge potrebbe diventare ancora una volta la leader della settimana a L'Isola dei Famosi 2019, ci riuscirà? La sfida è contro Aaron Nielsen

L'Aria che tira - Marattin chiede la Var su Salvini : "Racconta balle - fermi tutti" (VIDEO) : La forma di un rettangolo mimata con le mani, che poi non rappresenta altro che la descrizione di uno schermo. La moda del Var varca i confini calcistici e arriva nei talk dedicati alla politica, dove per chiedere la verifica di una dichiarazione si invoca l’aiuto della moviola.Lunedì a L’Aria che tira il tormentone ha visto come protagonista Luigi Marattin, che ha interrotto la diretta Facebook di Matteo Salvini che La7 stava ...

Furia Marattin (PD) in diretta - interrompe servizio su Salvini : 'Fermi tutti' (VIDEO) : Una puntata di L'Aria che tira, programma di La 7, è divenuta lo scenario di una forte manifestazione di dissenso di Luigi Marattin nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. In piena diretta il deputato del Partito Democratico ha usato toni molto forti per interrompere un servizio relativo al leader della Lega che parlava del rientro nei parametri dello spread con tanto di frecciata alla stampa che si preoccupa di raccontare sulle ...

Parigi-Nizza 2019 - sesta tappa amara per Bakelants e Valls : brutta caduta a circa 10 km dal traguardo [VIDEO] : brutta caduta nel gruppone nella sesta tappa della Parigi Nizza 2019: Bakelants e Valls rovinosamente a terra Non mancano mai le cadute quando si ha a che fare col ciclismo: nella sesta tappa della Parigi Nizza, a poco più di 10 km dal traguardo, un brutto incidente ha mandato a terra due corridori. Nel tragitto di 176,5 km che i ciclisti hanno affrontato per arrivare da Peynier e Ville Brignoles, qualcosa è andato storto e Jan Bakelants e ...

VIDEO Genoa-Frosinone 0-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Reti inviolate a Marassi : Finisce 0-0 a Marassi tra Genoa e Frosinone in una delle tre partite della Serie A giocate alle ore 15.00. Ospiti in dieci per quasi un’ora di gioco per il rosso a Cassata (doppio giallo) al 34′, ma padroni di casa incapaci di colpire. Liguri a quota 30 a metà classifica, ciociari penultimi a 17. GLI Highlights DI Genoa-Frosinone 0-0 IL MINUTO 13 VISSUTO A GENOVA ?????? ???????? : ???? × ????????? .. ???? ??? ??????? 13 ??????? ...

Reggina - altro regalo del presidente Luca Gallo : ecco il pullman tutto amaranto [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

'Ho visto Maradona' - nella sesta serie turca replicato il Gol del secolo dell'86. IL VIDEO : Sessanta metri, dieci secondi, cinque inglesi saltati. E chi se lo scorda quel gol? "Barrilete cósmico" - urlò in telecronaca Víctor Hugo Morales, per la rete più bella della storia del calcio e poi ...

MARA VENIER - 'VAFFA...' E TELEFONATA IN DIRETTA/ VIDEO : 'ti amo' - e lei piange : MARA VENIER ha pronunciato in DIRETTA un sonoro 'VAFFA...', poi riceve la TELEFONATA del marito che le dice 'ti amo' e lei piange in DIRETTA a Domenica In.

Mara Venier - gaffe imbarazzante a Domenica In : 'Ma vaff......' poi chiede scusa (VIDEO) : gaffe in diretta per Mara Venier nel corso della puntata di oggi di Domenica In. Nel bel mezzo del gioco telefonico con il 'tabellone', la zia Mara è stata sorpresa dall'arrivo in studio di Paolo Ruffini, tra gli ospiti della puntata di questo pomeriggio, il quale ha colto la conduttrice di soprassalto, facendola spaventare e portandola a dire una parolaccia in diretta, tra l'imbarazzo di tutti i presenti. La gaffe di Mara Venier a Domenica In: ...

DIRETTA AREZZO OLBIA/ Streaming VIDEO e tv : amaranto in svantaggio nei precedenti : DIRETTA AREZZO OLBIA Streaming video e tv, quote e risultato live del match della ventottesima giornata nel campionato di Serie C nel girone A.

Elezioni Sardegna 2019 in tv - tutti gli speciali : non c'è la MaratonaMentana - ma c'è la Maratona VIDEOlina : Elezioni Regionali in Sardegna 2019, l'attesa è finita: si vota domenica 24 febbraio dalle 6.30 alle 22.00. Lo spoglio inizierà lunedì mattina alle 7.00, motivo per il quale Enrico Mentana non ha predisposto una delle sue Maratone notturne col TgLa7. A coprire per la rete gli aggiornamenti dello spoglio tutti i programmi informativi di lunedì mattina, da Omnibus a Coffee Break, passando per L'Aria che Tira.prosegui la letturaElezioni ...

Pace fatta con baci e “ti amo” tra Arisa e Mara Venier a Domenica In dopo le accuse di tv del complotto (VIDEO) : Sono passati 5 anni e probabilmente molta acqua sotto i ponti da quando Arisa e Mara Venier non se le mandarono a dire in seguito a una puntata di Domenica In post Sanremo 2014 vissuta come un'imboscata dalla cantante. Le due si sono ritrovate in tv il 17 febbraio, tra reciproche ed ostentatissime dichiarazioni d'amore, nuovamente su Rai1: Arisa e Mara Venier a Domenica In hanno mostrato di aver superato quell'episodio che le vide ...

Ultimo si fa perdonare anche da Mara Venier - che a Domenica In rivela (VIDEO) : “Unico a chiamarmi per scusarsi dell’assenza” : Dopo una settimana di passione post-Sanremo, caratterizzata dagli strascichi delle polemiche sulla vittoria di Mahmood e il secondo posto di Ultimo, il clima sembra a poco a poco rasserenarsi. La furia del cantautore di San Basilio, scagliatosi prima contro i giornalisti in sala stampa rei di avergli portato sfortuna e poi contro un regolamento a suo dire iniquo, gli ha procurato diverse critiche per l'atteggiamento poco sportivo e per aver ...