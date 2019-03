VIDEO | La storia d’amore tra Giulia Salemi e Monte va benissimo | lo raccontano al

Mentre ero via - Stefania Rocca a Blogo : "Sono andata oltre il ruolo della psicologa. La storia racconta come siamo tutti un po' contaminati" (VIDEO) : Stefania Rocca è una dei co-protagonisti di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attrice torinese interpreterà il ruolo di Caterina Liguori, una psicologa che si occuperà di Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, una donna che si risveglierà dal coma, dopo un incidente, cancellando 8 anni della propria vita.prosegui la letturaMentre ero via, Stefania Rocca a Blogo: "Sono andata ...

Mentre ero via - Giuseppe Zeno a Blogo : "Stefano De Angelis aiuterà Monica a scoprire se stessa. E' una storia aperta fino alla fine" (VIDEO) : Giuseppe Zeno è il protagonista di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attore napoletano interpreterà il ruolo di Stefano De Angelis, insegnante di vela che aiuterà la protagonista Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, a scoprire la verità riguardo l'incidente nel quale hanno perso la vita sia il marito che il suo amante (fratello di Stefano) e del quale lei non ricorda più ...

Vittoria Puccini a Blogo : "Mentre ero via è la storia di una rinascita. Ci saranno continui colpi di scena" (VIDEO) : Vittoria Puccini è la protagonista di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attrice fiorentina interpreterà il ruolo di Monica Grossi, una donna che, dopo un dramma familiare, viene chiamata a fare i conti con se stessa.prosegui la letturaVittoria Puccini a Blogo: "Mentre ero via è la storia di una rinascita. Ci saranno continui colpi di scena" (Video) pubblicato su TVBlog.it 27 marzo 2019 ...

Imperia : al Liceo Vieusseux il convegno per ricordare Stephen Hawking. 'Grande genio della storia recente'/Foto e VIDEO : A illustrare i vari temi legati alla figura di Stephen Hawking sono stati esperti provenienti da università italiane ed europee 22 Marzo 2019 - 18:26 - Imperiapost Grande interesse oggi al Liceo ...

Michele e Claudia - Uomini e Donne/ VIDEO - storia al capolinea : 'Ti auguro il meglio' : Michele e Claudia si dicono addio a Uomini e Donne. La rottura in studio nella nuova puntata, perché? 'Ti auguro il meglio'

Uomini e Donne : la storia di Gemma e Rocco diventa un 'caso' da Quarto Grado (VIDEO) : Uomini e Donne puntata trono over 18 marzo 2019: Tina Cipollari, in apertura, si interroga sui risvolti della storia d'amore tra Gemma Galgani e Rocco Fredella dopo il no al castello. La vulcanica opinionista, in pieno stile 'Quarto Grado' (e con tanto di plastico), analizza (con l'aiuto di Gianni Sperti nei panni del professore Alessandro Meluzzi) il caso evidenziando anche i motivi che hanno provocato la rottura definitiva:prosegui la ...

Sardegna : Silanus - un meraviglioso sito archeologico impregnato di storia e tradizioni [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Dietro al VIDEOgioco : la storia di CD Projekt - articolo : Prima della caduta del muro di Berlino, il mondo era ancora diviso tra il blocco occidentale e quello orientale: se da un lato del confine i videogiochi si stavano ritagliando un posto in pianta stabile nella cultura di massa attraverso la nascita delle sale giochi e le prime console dedicate, dall'altra parte la situazione era ben diversa. A Varsavia, ad esempio, esisteva una fitta community di appassionati costretta a muoversi nel mercato ...

Fabrizio Corona senza freni : "Sono un pezzo della storia di questo Paese" (VIDEO) : Nell'intervista esclusiva concessa a Barbara d'Urso nella prima di Live - Non è la d'Urso [clicca per accedere al video], Fabrizio Corona ha risposto con fermezza alle stoccate degli ospiti in studio, contrari alla sua condotta di vita e parzialmente dubbiosi sul percorso di redenzione che sta compiendo. Tra gli invitati all'uno contro tutti in salsa dursiana, anche il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, che seppur presentato da ...

Pietro Tartaglione contro Andrea Damante e Giulia De Lellis : "La mia storia ha intaccato i loro piani" (VIDEO) : Pietro Tartaglione, nelle scorse ore, ha postato un lungo video, commentando il riavvicinamento al bacio tra i 'nemici giurati', Andrea Damante e Giulia De Lellis, siglato da un servizio sull'ultimo numero del settimanale 'Chi'. L'ex corteggiatore di 'Uomini e Donne' illustra come si è sviluppata la vicenda:prosegui la letturaPietro Tartaglione contro Andrea Damante e Giulia De Lellis: "La mia storia ha intaccato i loro piani" (video) ...

Sardegna 2019 - rovinarsi è un gioco : la vera storia di un malato di VIDEOpoker a Cagliari : ... attraverso eventi e spettacoli, laboratori e incontri in cui riflettere e confrontarsi sui temi fondamentali e sulle questioni d'attualità tra etica ed estetica. "Sardegna 2019 - rovinarsi E' UN ...

Luke Perry e il 'battesimo' di Carramba. L'attore fu la prima sorpresa della storia dello show (VIDEO) : Per sempre Dylan McKay di Beverly Hills 90210. Il volto di Luke Perry – morto lunedì a soli 52 anni in seguito ad un violento ictus – resterà legato in eterno alla celebre serie anni novanta, che l’ha fatto conoscere in tutto il mondo.In Italia, oltre alla vittoria del Telegatto che ritirò di persona dalle mani di Corrado, l’attore approdò in altre occasioni, associando puntualmente le sue partecipazioni proprio al personaggio di ...

Il ragazzo che catturò il vento - il nuovo film Netflix è una storia vera e piena di speranza - VIDEOintervista - : Di quello della scienza. E dell'idea che tutti abbiamo bisogno di una 'società' affinché l'individuo possa arrivare ad affermarsi. E' una storia che parla di queste dinamiche. Il bisogno di avere una ...

U&D - Sara Affi Fella torna con un VIDEO su IG : 'La prima storia nella quale parlo' : L'ex tronista del dating di Uomini e Donne, dopo un lungo periodo vissuto lontano dai social, ha deciso di rompere il silenzio. Sara Affi Fella, dopo aver riaperto il suo profilo qualche settimana fa, è tornata su Instagram con un video. La ragazza partenopea, dopo l'esperienza negativa vissuta sul trono per via dello scandalo che l'aveva travolta, sembra aver superato tutte le sue paure e le sue insicurezze. Per chi non avesse seguito la ...