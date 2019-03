Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 08 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 30 MARZO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RICORDIAMO CHE OGGI ALLE ORE 11.00, IN OCCASIONE DELLA SESTA MARCIA MONDIALE CONTRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA ARDEATINA E PONTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SULLA PONTINA E’STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VALLELLATA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA SI PROCEDE A RILENTO SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO INFINE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 19:35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VALLELLATA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA COLOMBO E TUSCOLANA SI PROCEDE A RILENTO SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 19:05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA L’INCIDENTE E’STATO RIMOSSO PERMANGONO LE CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA BIS CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 18:35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA BIS CODE TRA BOCCEA E CASSIA E PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA COLOMBO E TUSCOLANA SULL’A1 Roma-NAPOLI L’INCIDENTE E’ STATO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 18:05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA BIS SEMPRE PER INCIDENTE CODE ANCHE TRA BOCCEA E CASSIA E PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA PONTINA RIMOSSO L’ INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 17:35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA BIS SEMPRE PER INCIDENTE CODE ANCHE TRA BOCCEA E CASSIA E PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 17:05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI APRILIA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E SALARIA E CODE TRA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI APRILIA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROM-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E L’APPIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROM-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO ALLE CONSOLARI: SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICO RALLENTATO POI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA CASSIA, SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RESTANDO SULLA CASILINA, MA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CORRIDONI E LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA PROBLEMI PER CHI PERCORRE LA Roma FIUMICINO, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E SPOSTIAMOCI PROPRIO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI PERCORRE LA Roma FIUMICINO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. NEL SENSO OPPOSTO, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO. PASSIAMO AL RACCORDO: IN CARREGGIATA ...