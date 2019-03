' Via della Seta ok | ma l' Italia passi all' incasso' | parla Noci | Polimi

La lettera straziante della 24enne violentata in CircumvesuViana : Risponde con una lettera scritta di suo pugno, la 24enne violentata nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, Napoli, , a chi dubita della sua versione dei fatti alla luce della ...

Scoperta una componente sconosciuta della Via Lattea : Alcuni astronomi hanno scoperto una componente della Via Lattea prima sconosciuta, utilizzando il telescopio VISTA all’Osservatorio dell’ESO al Paranal. Mappando le posizioni di alcune stelle variabili appartenenti alla classe nota come Cefeidi, si è trovato nel rigonfiamento centrale un disco di stelle giovani nascosto dietro a spesse nubi di polvere. Un’equipe di astronomi, guidata da […] L'articolo Scoperta una componente ...

"Il mio corpo diventato uno scarto in quei pochi attimi avvolti dalla nebbia". La lettera della giovane violentata nella stazione della CircumvesuViana : "Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero. Erano attimi di incapacità a reagire di fronte la brutalità e la supremazia di tre corpi. Erano attimi in cui la mente sembrava come incapace di comprendere, di totale perdizione dell'essere. E dopo che il corpo era diventato scarto e oggetto, ho provato una sorta di distacco da esso. Il mio corpo, sede della mia anima, così sporco". Così, nello studio del suo legale ...

Clericus Cup 2019 : al Via i Mondiali di calcio della Chiesa : Ci interessa accompagnare la Chiesa - spiega Vittorio Bosio , presidente del Centro Sportivo Italiano -, fare promozione umana nel mondo parrocchiale, sostenendo sempre più la pastorale giovanile con ...

Mentre ero Via è la confezione perfetta di un regalo già avuto : pregi e difetti della creatura di Ivan Cotroneo e Monica Rametta : Il successo di Mentre ero via presto sarà sotto gli occhi di tutti, non solo per via degli ascolti sicuramente buoni ma anche per i commenti social che ieri sera hanno inondato Twitter e non solo. La confezione è a dir poco perfetta. Ivan Cotroneo e Monica Rametta, già autori degli altri due capitoli di questo ciclo di storie che riguardano la rinascita femminile, ci hanno messo la firma lasciando fuori i fronzoli e concentrandosi su una ...

La Via della Seta passa per Parigi : patto da 40 miliardi tra Xi Jinping e Macron : La sintesi perfetta del viaggio europeo del presidente cinese di Xi Jinping la scrive la rivista ?The Diplomat?. «Nessun pezzo di carta - si legge in un'analisi - potrà...

Mentre ero Via - Stefania Rocca a Blogo : "Sono andata oltre il ruolo della psicologa. Siamo tutti un po' contaminati" (VIDEO) : Stefania Rocca è una dei co-protagonisti di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attrice torinese interpreterà il ruolo di Caterina Liguori, una psicologa che si occuperà di Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, una donna che si risveglierà dal coma, dopo un incidente, cancellando 8 anni della propria vita.Intervistata da noi di TvBlog, la Rocca ha parlato della sua esperienza con ...

Napoli : fuori 2 stupratori della CircumvesuViana. La vittima 'delusa e amareggiata' : Secondo il Tribunale del Riesame non ci sarebbero prove certe a suo carico. 'Denunciare una violenza non serve a niente'- si sfoga la ragazza che ha subito gli abusi

La Via della Seta ha un baco - i diritti umani : Lo Stato cinese ha permesso che il virus dell'Aids si impossessasse del corpo di Ximei, una bambina di circa 10 anni della provincia rurale di Henan che, a causa di un intervento chirurgico, ha avuto bisogno di sangue, ma le hanno iniettato quello infetto.Lo stesso sangue che, alla fine degli anni'90, il governo cinese propose, ai contadini di alcuni villaggi della provincia di Henan, di vendere al prezzo di soli 5 dollari. Il prelievo del ...

Chi sono Eveline e SilVia Dellai? Le gemelle dello scandalo dal Trentino alla fama nel mondo del porno [GALLERY] : Eveline e Silvia Dellai, protagoniste di ”Live – Non è la d’Urso”, fanno discutere per le loro scelte di vita: ecco chi sono le due attrici porno, soprannominate le “gemelle dello scandalo” Si sono presentate a ”Live – Non è la d’Urso” creando il panico. Loro sono Eveline e Silvia Dellai, anche dette le “gemelle dello scandalo“. Ma chi sono realmente queste due ragazze ...

Di Maio : 'Carcere a vita per gli stupratori! Perché già liberi quelli della CirumvesuViana?' : Scarcerati due dei tre presunti stupratori che violentarono una ragazza di 25 anni in un'ascensore della Cirumvesuviana a Napoli nella stazione di San Giorgio a Cremano. Il vicepremier Luigi Di Maio ...