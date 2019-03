Via alla sostituzione dei sediolini del San Paolo | i lavori cominciano l’8 aprile

Ballando con le Stelle - bomba a poche ore dal Via : accusa di stalking contro Milly Carlucci : Ettore Bassi, personaggio molto amato delle fiction targate Rai, è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle, al via stasera, sabato 30 marzo su Rai 1. In queste settimane l'attore si è dedicato alla danza nelle pause del teatro, seguito in tourneè da Alessandra Tripo. Ai microfoni di TvBlog, l'

Ponte Morandi - il perito alla tv svizzera : “Autostrade? Se nel ’93 avessero riparato tutti i piloni - il Viadotto sarebbe in piedi” : Se Autostrade nel 1993 avesse riparato tutti i piloni e non uno soltanto? “Il Ponte Morandi sarebbe ancora in piedi“. La risposta arriva da Bernhard Elsener, uno dei periti nominati dal giudice Angela Maria Nutini per l’incidente probatorio nell’inchiesta sul viadotto crollato a Genova il 14 agosto scorso che provocò 43 vittime. La risposta di Elsener alla Radiotelevisione svizzera, nell’ambito del documentario ‘Il Ponte ...

Ancelotti - Allan e Koulibaly Via? Mai : ANSA, - NAPOLI, 29 MAR - ''Allan e Koulibaly? Sono giocatori del Napoli e rimarranno giocatori del Napoli. Quando mi vedrete incatenato a Castel Volturno significa che sono andati via. Non abbiamo l'...

Spazziamo Via l’ombra della prevaricazione maschilista dalla legge 194 sull'aborto : Periodicamente le forze oscurantiste tornano a occuparsi della legge 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza e, in modo più o meno dichiarato, provano a rimettere indietro le lancette della storia, a quando la donna in difficoltà si affidava alle 'mammane', alla corsa clandestina a strutture abusive di improbabili professionisti che ne mettevano a rischio la salute.In queste ore in cui si riaffacciano questi pericolosi ...

Viaggi in auto - Alla scoperta della Norvegia con una Volkswagen Touareg : Vichinghi. Storie affascinanti, legate soprattutto alle terre e alle acque dellatlantico del quale per secoli sono stati i padroni assoluti. Rotte cariche di avventura e di conquiste: è il Viaggio che vi vogliamo raccontare, magari per fornirvi ispirazione per le prossime nostre vacanze. Siamo sbarcati a Oslo a bordo della nostra Volkswagen Touareg 3.0 TDI da un traghetto della Color Line proveniente da Kiel, in Germania; è il modo più rapido e ...

Congresso famiglie - domani "metà" governo |Al Via con attacco alla 194 : aborto è omicidio | Senatrice M5s a sorpresa sul palco : Il leader del Family Day, Gandolfini: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

PALAZZETTO DI Via COLOMBO : L'ASSESSORA FILOGRANO REPLICA ALLA TECNOSWITCH TALOS BASKET RUVO : 30/03/2019 Risposta delL'ASSESSORA con delega allo sport Monica FILOGRANO ALLA nota diffusa oggi sugli organi di stampa della società TECNOSWITCH TALOS BASKET RUVO: 'Abbiamo appreso questa mattina, e soltanto dagli organi di stampa, dell'intenzione ...

Da Mattarella il Via libera alla Commissione parlamentare sulle banche - ma senza invasioni di campo : Il capo dello Stato scrive ai presidenti di Camera e Senato: 'Non ci devono essere sovrapposizioni a Consob, Bce, Ivass e Covip' né accavallare con le inchieste Giudiziarie

"Il mio corpo diventato uno scarto in quei pochi attimi avvolti dalla nebbia". La lettera della giovane violentata nella stazione della CircumvesuViana : "Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero. Erano attimi di incapacità a reagire di fronte la brutalità e la supremazia di tre corpi. Erano attimi in cui la mente sembrava come incapace di comprendere, di totale perdizione dell'essere. E dopo che il corpo era diventato scarto e oggetto, ho provato una sorta di distacco da esso. Il mio corpo, sede della mia anima, così sporco". Così, nello studio del suo legale ...

PoVia “riabilitato” dalla tv. Ma ce n’era bisogno? Dall’omosessualità ai terremoti - tutte le sue ‘uscite’ da dimenticare : Vi ricordate di Povia? Sì, proprio quel cantautore che circa un decennio fa ha sfornato alcuni singoli di medio successo come I bambini fanno oh e Vorrei avere il becco. E la sapete l’ultima? La tv ha deciso di ‘riabilitarlo’. Non si sa bene perché, ma da un paio di settimane a questa parte, il menestrello Povia si è riaffacciato con prepotenza sulla televisione generalista nostrana. Antonella Clerici l’ha ospitato sul ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : dall'incontro con SilVia alla malattia - quale sarà il destino di Arturo? : Dopo la morte di Adela l'intera Acacias ha voltato le spalle ad Arturo... cosa accadrà al Valverde ora che non ha più nessuno a supportarlo?