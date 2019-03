Verona | trentamila alla contro manifestazione - Le immagini

open.online

(Di sabato 30 marzo 2019) Sono in tantissimiper dire "no" al congresso delle famiglie . Ala tre giorni patrocinata dal ministro delle Famiglia, che vede la partecipazione di politici ...

alessandro75 : RT @Open_gol: Da Laura Boldrini a Monica Cirinnà, nel mezzo altre trentamila persone sono scese in piazza a Verona per manifestare contro #… - ItamCardin : RT @Open_gol: Da Laura Boldrini a Monica Cirinnà, nel mezzo altre trentamila persone sono scese in piazza a Verona per manifestare contro #… - Blackma68436387 : RT @Open_gol: Da Laura Boldrini a Monica Cirinnà, nel mezzo altre trentamila persone sono scese in piazza a Verona per manifestare contro #… -