Verona | seconda giornata al congresso mondiale delle Famiglie

notizie.tiscali

(Di sabato 30 marzo 2019), 30 mar., askanews, - Tra le polemiche ha preso il via ladel. Nella primasi sono viste ben poche, ma c'è stato un ...

Lettera43 : «L'amore non ha colore, razza, sesso. A una coppia che si ama, anche se di sesso diverso, perché non si deve dare u… - October_light : Ho guardato la diretta dal #WCFVerona su @Corriere.. è qualcosa tra l'esilarante e il grottesco - AlexRick18 : RT @BeaccoFederico: Salvini, divorziato, con un figlio avuto dalla prima moglie, una seconda figlia avuta dalla seconda compagna, una ex fi… -