Verona | Salvini | Il vero nemico delle donne è l' estremismo islamico

blogo

(Di sabato 30 marzo 2019)Il Ministro dell'Interno Matteo, come ampiamente anticipato, ha partecipato oggi pomeriggio al Congresso MondialeFamiglie di, intervenendo sul palco dopo la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che si era scagliata duramente contro la surrogazione di maternità., qui in veste di vicepremier e intenzionato a promuovere la sua solita propaganda, si è presentato sul palco per difendere la famiglia tradizionale, quella cioè composta da un uomo e una donna e dei figli. Prendendo in giro le migliaia di persone impegnate a manifestare per le strade di, il leader della Lega ha provato a spostare il fucus della vicenda, tirando in ballo quello che secondo lui è ilSecondo me c’è un business organizzato dei manifestanti perchè sono sempre gli stessi. Le femministe parlano di dirittie fanno finta di non vedere quale è il ...

RaiNews : Sono circa 20mila le persone che stanno partecipando al corteo contro il Congresso delle famiglie a #Verona ?… - alex_orlowski : #UDC dice no a Verona! #NoWCFVerona. Non sosterranno #Salvini in questa becera propaganda! Dice il segretario… - SkyTG24 : È il giorno di #Salvini al #congressodellafamiglia di #Verona: ne parliamo nel TG delle 9 -