Verona | Salvini attacca Spadafora M5s | ‘Si occupi di velocizzare adozioni’ Palazzo

Salvini a Verona attacca i 5 Stelle. Di Maio : "Al Congresso ci sono fanatici" : Matteo Salvini arriva a Verona poco dopo le 16. Calca, urla, tifo. "Matteo, Matteo... Matteo uno di noi", gridano i cittadini che lo aspettavano da ore. Anche alcuni organizzatori e partecipanti del ...

Salvini : aborto non si tocca - su Congresso Verona disinformazione : Verona, askanews, - "Sono qua per sostenere col sorriso il diritto a essere mamma, papà, nonno, la necessità per l'Italia di mettere al mondo dei figli, senza togliere niente a nessuno". Lo ha detto ...

Lite sulla famiglia - Salvini al Congresso 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. E attacca i 5S. Di Maio 'A Verona fanatici' : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Di Maio : 'A Verona fanatici e medioevo - Salvini legga bene deleghe' : i Maio : 'A erona fanatici e medioevo, alvini legga bene deleghe'. 'Noi teniamo tanto alla famiglia, siamo molto preoccupati perchè l'Italia è negli ultimi posti tra i Paesi a fare figli in Europa. ...

Di Maio : 'A Verona fanatici - Salvini legga deleghe'. Europee : Di Battista non si candida : 'A fanatici e medioevo, legga bene deleghe'. 'Noi teniamo tanto alla famiglia, siamo molto preoccupati perchè l'Italia è negli ultimi posti tra i Paesi a fare figli in Europa. Mente a Verona si ...

Luigi Di Maio insulta le famiglie di Verona : 'Fanatici'. Matteo Salvini risponde : è guerra : I vicepremier litigano anche sul Congresso mondiale della Famiglia che si sta tenendo a Verona. Sul palco, infatti, è salito Matteo Salvini : 'Sono qui a sostenere col sorriso una giornata di festa, a ...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini a Di Maio : orgoglioso di essere sfigato. Femministe? Pensino a Islam : è arrivato al di Verona mentre per le strade della città che ha il patrocinio del ministro della Famiglia Fontana. Al grido di 'Matteo, Matteo!' il ministro dell'Interno Salvini è arrivato al palazzo ...

'Islam subcultura' - così Salvini a Verona - : Verona, 30 mar., askanews, - 'Il grande pericolo del 2019 non è il congresso di Verona ma la subcultura islamica dove la donna vale meno di zero. A casa mia non c'è spazio ne cittadinanza per una ...

Luigi Di Maio insulta le famiglie di Verona : "Fanatici". Matteo Salvini risponde : è guerra : I vicepremier litigano anche sul Congresso mondiale della Famiglia che si sta tenendo a Verona. Sul palco, infatti, è salito Matteo Salvini: "Sono qui a sostenere col sorriso una giornata di festa, a sostenere il diritto a essere madre, a essere padre e a essere nonni. A sostenere la necessità dell'

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini a Di Maio : orgoglioso di essere sfigato. Femministe? Pensino a Islam : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in migliaia manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...

Verona - Salvini : "La 194 non si tocca - ma Spadafora sblocchi le adozioni"Di Maio replica : "Non conosci le regole" : A Verona mentre un gruppo di femministe intonava "Bella Ciao" a pochi metri il coordinatore provinciale di Forza Nuova annunciava il comitato referendario per "abrogare la 194".

CONGRESSO FAMIGLIA A Verona/ Salvini 'La 194 non si tocca - sono qui nonostante tutto' : Salvini è arrivato al CONGRESSO della FAMIGLIA a VERONA. Il ministro dell'interno ha messo subito in chiaro le cose: "La legge 194 non si tocca"

Congresso famiglie - Salvini : "Sostengo l'Italia che fa figli". Di Maio : "A Verona i fanatici" : L'evoluzione della famiglia è quanto di più bello ci sia, perché significa che il nostro mondo è in movimento. E racconta una splendida evoluzione culturale", dice il presidente della Camera. "Le ...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini : ?no utero in affitto - femministe pensino a Islam : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in migliaia manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...