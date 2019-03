Verona | partito il corteo “transfemminista”

ilsecoloxix

(Di sabato 30 marzo 2019) In piazza le attiviste di “Non Una di Meno” per l’iniziativa organizzata in risposta alla marcia di domani che chiuderà il Congresso delle Famiglie

alex_orlowski : #UDC dice no a Verona! #NoWCFVerona. Non sosterranno #Salvini in questa becera propaganda! Dice il segretario… - DPCgov : Emergenza #Mozambico: è partito da Pisa il volo con a bordo i primi medici a supporto della popolazione colpita dal… - Jpolemica666 : RT @maschera: #verona #nonunadimeno il corteo è partito -