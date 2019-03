Verona | in corso il corteo “transfemminista”

ilsecoloxix

(Di sabato 30 marzo 2019) In piazza le attiviste di “Non Una di Meno” per l’iniziativa organizzata in risposta alla marcia di domani che chiuderà il Congresso delle Famiglie

MonicaCirinna : In corso manifestazione a Verona pechè su unioni civili e diritti donna non si torna indietro. Questa canzone la de… - FedericoQuadrel : RT @MonicaCirinna: In corso manifestazione a Verona pechè su unioni civili e diritti donna non si torna indietro. Questa canzone la dedichi… - VascoReggiani : RT @rtl1025: #PapaFrancesco in #Marocco, accolto da re Mohammed VI ???????? Sul #congressodellafamiglia in corso a #Verona ha detto, sostanza c… -