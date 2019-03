Verona | Forza Nuova | La legge 194 va cambiata

Verona - Forza Nuova al congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca : Verona - I milit anti girano per piazza Bra' con felpe nere e i simboli del partito. I leader locali, Luca Castellini e Pietro Amedeo - il primo responsabile per il Nord Italia, il secondo coordinatore ...

Le piazze di Verona . Fra Forza Nuova e le femministe c'è la Polizia in tenuta antisommossa : Da un lato Forza Nuova , dall'altra le femministe . Ai bordi della piazza i poliziotti, caschi in testa e scudi pronti, sono già in tenuta antisommossa . Cartoline da Verona, tarda mattinata del secondo giorno del Congresso mondiale delle famiglie. Qualche ora prima che alla Gran Guardia, il palazzo sede della kermesse pro-vita, arrivino l'attesissima delegazione leghista del Governo - il vicepremier Matteo Salvini, i ministri Lorenzo ...

Volley - SuperLega 2019 : 20^ giornata - Verona espugna Ravenna e rafforza il sesto posto : Verona ha sconfitto Ravenna per 3-0 (25-22; 25-22; 25-20) nell’anticipo della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Calzedonia si è imposta al Pala De Andrè in 89 minuti di gioco, mantenendo sempre il controllo della situazione e sorprendendo i padroni di casa nei momenti cruciali del match: gli scaligeri hanno confermato i favori del pronostico e hanno rafforzato il sesto posto in classifica, ora ...