Verona | 20 mila alla contro manifestazione

Congresso famiglie a Verona - al via la contro-manifestazione femminista : in 20mila al corteo : Sono circa 20mila le persone presenti al corteo femminista, organizzato da 'Non una di meno' a Verona, in segno di protesta e disapprovazione contro il Congresso mondiale delle famiglie iniziato ieri nella città veneta. Interviene anche Papa Francesco sul convegno: "La sostanza è corretta, il metodo è sbagliato".Continua a leggere

Pallavolo - Modena batte Verona : adesso i playoff - primo turno contro Milano : L’Azimut Leo Shoes Modena vince a Verona e conquista il quarto posto in regular season. Sabato alle 18 i gialli se la vedranno in casa con Milano in gara uno dei quarti di finale playoff Un AGSM Forum sold-out accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Verona di Nikola Grbic in una sfida fondamentale per la classifica finale della Regular season. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le ...

Pallavolo – Modena - Simone Anzani non ha dubbi : “dobbiamo battere Verona - Milano può superare Perugia” : Simone Anzani vuole un successo per Modena nell’ultima gara di regular season contro Verona per blindare il quarto posto dall’assalto di Milano Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di Simone Anzani in vista dell’ultimo match di Regular Season che si terrà domenica all’AGSM Forum con la Calzedonia Verona. Queste le parole del centrale di Modena Volley: “finire al ...

Mafia - il “socio occulto” che inquina l’economia e la risposta delle imprese da Milano a Verona : "Il socio occulto". È il titolo, molto efficace, dell'ultimo libro di Marella Caramazza, direttore della Fondazione Istud ed esperta di formazione aziendale, pubblicato da Egea. E indica bene quale sia la strategia delle mafie nei confronti delle imprese, soprattutto nelle aree più ricche e dinamiche d'Italia, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, ma anche il Piemonte, la Liguria e, perché no?, la piccola ma appetibile Valle ...

Chievo-Milan - l’entusiasmo dei tifosi : in 4.000 a Verona : Il Milan sta vivendo il suo miglior momento da qualche anno a questa parte. Dopo i fallimenti degli anni passati, che hanno portato i rossoneri a non disputare la Champions League per ben sei stagioni consecutive, la squadra allenata da Gattuso sembra finalmente in grado di centrare i suoi obiettivi. Lo sanno bene i tifosi, che nelle ultime partite casalinghe hanno letteralmente invaso gli spalti di San Siro. Ma l’entusiasmo dei ...

Milan - 3 punti “da Champions” : Gattuso espugna Verona ma rischia di saltare il derby : Piatek ancora una volta trascinatore del Milan con i suoi gol, anche a Verona il Milanista ha timbrato il cartellino con un gol da 3 punti Il Milan di Gennaro Gattuso arriverà al derby della Madonnina davanti all’Inter. Uno scenario che sembrava folle sino a qualche settimana fa, ma che si è verificato grazie ad un filotto di gare messo a segno dai rossoneri, in concomitanza con un periodo non felice per i ‘cugini’. ...

Probabili Formazioni Chievo Verona – Milan - Serie A 09/03/2019 : Probabili Formazioni Chievo Verona – Milan, Serie A 09/03/2019Anticipo serale con Chievo e Milan, squadre con umori opposti: clivensi con un piede e mezzo in B, rossoneri lanciati per la corsa Champions.Verona – Di Carlo potrà puntare su Hetemaj e Barba titolari. Sorrentino confermato tra i pali, mentre in difesa De Paoli, Bani e Jaroszynski completano il reparto. Dioussè e Kiyine a centrocampo, mentre dietro le punte ci sarà ...

Diretta Chievo Verona-Milan ore 20.30 : probabili formazioni e dove vederla in tv : VERONA - In casa Milan c'è grande euforia. I rossoneri, con la sofferta vittoria di sabato contro il Sassuolo, hanno superato di un punto l'Inter in classifica , agguantando il terzo piazzamento che a ...

Chievo Verona-Milan : probabili formazioni - quote e diretta tv o streaming : Chievo Verona-Milan: probabili formazioni, quote e diretta Tv o streaming Sabato 9 Marzo 2019, alle ore 20.30, scenderanno in campo Chievo e Milan nella gara valevole per la 27a giornata della Serie A 2018/2019. Lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona è pronto ad accendersi. Chievo Verona-Milan: come si presentano i clivensi Il Chievo occupa sempre l’ultima posizione della classifica. Complice la penalizzazione di 3 punti ...