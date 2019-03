Venezuela | nuovo blackout | al buio Caracas e dieci stati

Nuovo blackout in Venezuela : Caracas e molte altre città al buio : Nuovo blackout, il terzo, in Venezuela. Caracas e molte altre città sono rimaste al buio dalle 19 (ora locale) di venerdì, ha riferito ‘Globovision’. L’interruzione arriva solo cinque giorni dopo quella di lunedì ed è la terza dopo il massiccio blackout del 7 marzo scorso, che aveva colpito quasi tutto il Paese ed era durato circa 100 ore. Il regime di Nicolas Maduro attribuisce la responsabilità agli Stati Uniti, parlando di ...

In Venezuela c’è stato un nuovo grande blackout : In Venezuela c’è stato un nuovo grande blackout, il secondo in poche settimane dopo quello che per diversi giorni aveva lasciato senza corrente gran parte del paese e della capitale Caracas. Anche questo nuovo blackout, scrive Reuters, riguarda gran parte

CAOS Venezuela/ E' la Russia - non la Cina - che può evitare un nuovo Afghanistan : Desta preoccupazione l'apparente disposizione di Washington a una nuova, disastrosa, operazione di "regime change" in VENEZUELA

Blackout Venezuela : l’esplosione di un trasformatore fa calare di nuovo il buio a Caracas : 1/22 AFP/LaPresse ...

Venezuela : nuovo blackout a Caracas : Caracas, 11 MAR - Durante la notte scorsa è esploso un trasformatore elettrico a Baruta, nella periferia di Caracas, che è stato distrutto totalmente dalle fiamme, e l'incidente ha portato a una nuova ...

Crisi Venezuela - 13 morti durante il nuovo blackout : Erano pazienti di un ospedale a nord est del Paese. Attesa per il comizio di Guadò: "Non metteranno paura al popolo in piazza".

Gli Stati Uniti hanno inviato un nuovo carico di aiuti umanitari al Venezuela - : Gli Stati Uniti hanno inviato nuovi aiuti in Colombia per il Venezuela, ha riferito l'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti, USAID,. Un aereo da trasporto militare C-130 partito ...

Venezuela - Maduro : “No a nuovo voto e non vogliamo aiuti”. Mosca boccia bozza Onu : “Usa punta a intervento militare” : No a nuove elezioni presidenziali, no all’ingresso in Venezuela degli aiuti umanitari: Nicolas Maduro, in un’intervista alla Bbc, ribadisce le proprie posizioni. “Qual è la logica, il ragionamento per ripetere un’elezione?” è la domanda retorica del leader chavista rispetto alle richieste che arrivano da molti Paesi occidentali, compresa l’Italia che con un mozione approvata dalla Camera non ha riconosciuto Juan Guaidò ma ha ...