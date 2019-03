Venezuela | governo respinge le ' ingerenze' del Gruppo Contatto Ue

Ancora blackout in Venezuela : il governo chiude scuole e uffici : Il governo del Venezuela ha annunciato la chiusura per 24 ore di scuole e uffici nel secondo giorno di un nuovo blackout che ha investito il paese. Lo scrive il quotidiano la Nacion. Su Twitter l’autoproclamato presidente Jaun Guaidò afferma che l’85% della rete elettrica non funziona, sottolineando che in queste situazioni il governo di Nicolas Maduro cerca di disinformare attraverso i social. “E’ aumentata fino ...

Venezuela - Lavrov : la Russia continuerà a sostenere il governo Maduro - : La posizione di Mosca nei confronti di Caracas rimmarrà invariata. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, durante l'incontro con il suo omologo Jorge Arreaza a Vienna a ...

Blackout Venezuela : il governo smentisce la morte dei pazienti negli ospedali : “Constatiamo con sorpresa che sui social media si parla di numeri di morti, è assolutamente falso”, “queste informazioni faziose non vogliono che far preoccupare la popolazione“. Queste le dichiarazioni del Ministro della Salute Venezuelano, Carlos Alvarado, durante un intervento televisivo con il quale smentisce la morte di molte persone negli ospedali pubblici a causa del Blackout che ha colpito il Paese. Secondo ...

Il governo del Venezuela ha ordinato l’espulsione dell’ambasciatore tedesco a Caracas : Il governo del Venezuela ha annunciato mercoledì di avere ordinato l’espulsione dell’ambasciatore tedesco a Caracas, Daniel Martin Kriener, per avere interferito negli affari interni Venezuelani. Il governo di Nicolás Maduro ha detto: «Il Venezuela considera inaccettabile che diplomatici stranieri svolgano

Venezuela - Guaido’ rientra a Caracas. Ma il governo Maduro non lo molla : “Stiamo esaminando misure adeguate” : Il leader dell'opposizione Venezuelana e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò è rientrato a Caracas, dopo aver lanciato un appello ai suoi sostenitori perché si mobilitino in tutto il Paese. "Siamo nella nostra amata patria, abbiamo superato i controlli dell'immigrazione e ci mobiliteremo dove è il nostro popolo", ha scritto Guaidò sul suo account di Twitter. Guaidò, reduce da un giro di visite in vari Paesi della regione - dove è ...

Venezuela - Governo ritira 8 tonnellate di oro : Si svuota il caveau del Venezuela . Secondo alcune indiscrezioni stampa, il Governo Venezuelano avrebbe ritirato almeno otto tonnellate d'oro dalla Banca Centrale del Paese per venderlo illegalmente ...

Venezuela - governo ritira 8 tonn. d'oro : CARACAS, 27 FEB - Il governo Venezuelano ha ritirato almeno otto tonnellate d'oro dal caveau della Banca Centrale del Paese. Lo riferisce la Reuters in un suo servizio esclusivo che cita fonti del ...

Venezuela - governo nega omicidio indigeni : ANSA, - CARACAS, 23 FEB - Diosdado Cabello, presidente dell'Assemblea costituente Venezuelana e numero due del partito di governo Psuv ha negato che le Forze armate siano state responsabili dell'...

Venezuela - verso la resa dei conti fra governo e opposizione. Ecco chi difende Maduro : La potenziale resa dei conti fra governo e opposizione Venezuelana potrebbe scattare sabato, quando i sostenitori dell'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò cercheranno di fare entrare nel Paese gli aiuti umanitari statunitensi bloccati alla frontiera con la Colombia dall'esercito. Un successo dell'iniziativa minerebbe alquanto l'autorità di Nicolas Maduro, anche perché di fatto significherebbe che l'opposizione può contare se non ...

Venezuela - governo nega ingresso a eurodeputati Ppe invitati da Guaidò - : La delegazione, che arrivava da Madrid, è stata bloccata all'aeroporto di Caracas. Per il ministro degli Esteri Venezuelano il gruppo aveva "fini cospirativi". "Non permetteremo che l'estrema destra ...

Venezuela - Guaidò : governo è stato riconosciuto da ben 60 paesi - : 'Coloro che hanno usurpato il potere a Miraflores pensavano che ci avrebbero sconfitto, mentre 60 paesi del mondo riconoscono oggi la nostra lotta democratica. E un paese al giorno ci …

Crisi del Venezuela e incompetenza di questo governo : È un vuoto pesante, dalle ripercussioni gravi su ogni aspetto della società, dall'economia alla sicurezza. Non rendersene conto è gravissimo. Riccardo Cascioli Invia

Venezuela - Moavero : «Maduro illegittimo - il governo chiede nuove elezioni» : «Il governo chiede con fermezza nuove elezioni presidenziali, libere, trasparenti e credibili». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, nell'Aula della Camera in occasione delle comunicazioni sulla situazione in Venezuela. Le ultime elezioni presidenziali, ha ricordato il ministro esponendo la posizione del governo italiano, «sono state inficiate» da scorrettezze in termini di legalità ed equità e quindi non hanno ...

Venezuela - lo sconcerto di Guaidò attraverso una lettera al Governo : 'Abbiamo bisogno del sostegno italiano' : Oggi il Parlamento Italiano , sotto pressione del Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi , deciderà una linea da seguire in merito a questa crisi politica.