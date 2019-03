Venezuela, al buio Caracas e 10 Stati

Un nuovo blackout ha messo algran parte die oltre 10del. Lo ha riferito Union radio di. E' il quinto guasto dallo scorso lunedì, quando l'erogazione della corrente elettrica è stata interrotta per oltre 100 ore su quasi tutto il territorio nazionale. Elettricità assente in Aragua, Lara, Zulia, Carabobo, Anzoategui, Vargas, Monagas, Portuguesa, Nueva Esparta, Miranda, Sucre, Yaracuy, Barinas e Tachira. Al momento non vi sono dichiarazioni ufficiali sull'origine del guasto.(Di sabato 30 marzo 2019)