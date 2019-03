ilmessaggero

(Di sabato 30 marzo 2019) UnM5S-al disegno di legge 770, 'Disposizioni in materia di prevenzione vaccinalè, in discussione al Senato cancella l'della certificazione vaccinali per...

Adnkronos : #Vaccini, emendamento anti-obbligo per scuola - MyRedmoon77 : Potrebbe essere 1buona notizia,se non fosse x la sua stranezza:1 emendamento ke segherebbe l'obbligo ke è il pilast… - superciccioxbox : RT @Barbara89682041: Vaccini, emendamento Lega-M5s elimina obbligo per iscrizione a scuola -