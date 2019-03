Usa | trovato cimitero di massa dei dinosauri | animali estinti dopo impatto di un asteroide

SiracUsa - doveva stare ai domiciliari ma non viene trovato al controllo : I carabinieri di Siracusa, la scorsa notte hanno arrestato per evasione dai domiciliari, Danny Urbino, 63 anni. Al controllo dei carabinieri l'uomo non era in casa. Pertanto i militari dell'Arma hanno ...

Usa - ex sacerdote trovato morto in casa : era accUsato di abusi - indagini per omicidio : John Capparelli, ex sacerdote e insegnante di settanta anni, sabato scorso è stato trovato morto nella cucina della sua casa in Nevada, dove si era trasferito nel 2016 dal New Jersey. La polizia ha fatto sapere che si tratta di un omicidio. Nel New Jersey Capparelli era stato accusato di abusi da diversi minori.Continua a leggere

Usa - trovato il corpo senza vita di una bambina in una sacca da viaggio : 2 arresti : Un brutto fatto di cronaca si è verificato martedì scorso nella contea di Los Angeles, precisamente nell'area di Colima Road e Hacienda Boulevard. Secondo quanto riportato da Abc News, il corpo senza vita di una bimba di soli 9 anni è stato trovato all'interno di una valigia da viaggio: si tratta di Trinity Love Jones. Al momento non sono note le cause della morte della vittima, poiché sul suo corpo non sarebbero stati trovati segni evidenti di ...

Trovato militare Usa morto in caserma : VICENZA, 4 MAR - Un militare statunitense di 19 anni, di stanza alla caserma americana Ederle di Vicenza, è stato Trovato senza vita nel suo alloggio. La morte risale a ieri mattina, anche se la ...

RagUsa - bimbo di 6 mesi trovato morto in casa : indaga la Polizia : Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato a Comiso, in provincia di Ragusa, dove un bambino di soli sei mesi è stato trovato questo pomeriggio senza vita all'interno dell'abitazione di famiglia. Al momento, sono pochissime le indiscrezioni che arrivano dalla Sicilia. Sul posto c'è comunque la Polizia, che sta procedendo ai rilievi del caso. Sono ovviamente sconosciute le cause della morte del bimbo, almeno per il momento. Quello che è dato ...

Italiano trovato morto in Kenya sulle rive di un fiume : forse la caUsa è un ippopotamo : Il cadavere di Renato Bettini, pensionato milanese di 65 anni, è stato trovato domenica sulle rive del fiume Sabaki, ad una manciata di chilometri da Malindi in Kenya e il sospetto...

Napoli - giallo nella base Us Navy : militare Usa trovato morto con un colpo alla testa : Un colpo di pistola alla testa e il corpo all'interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina ...

Trovato il relitto Hornet - la mitica portaerei Usa affondata in Giappone : Una portaerei che cambiò il corso del secondo conflitto mondiale nel Pacifico, entrata nel mito per aver partecipato al 'Raid di Doolittle' su Tokyo e alla battaglia delle Midway. La USS Hornet era ...