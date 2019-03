repubblica

(Di sabato 30 marzo 2019) 'Rispetta la signora Flores come una voce forte e indipendente nella nostra politica e le augura solo il meglio'. Proprio questa settimana, ricorda Russo,ha parlato al 'Courage Awards', ...

repubblica : Usa, ex candidata dem accusa Joe Biden di contatti fisici: 'Mi baciava dietro la testa' [news aggiornata alle 07:14] - mebufalino : RT @repubblica: Usa, ex candidata dem accusa Joe Biden di contatti fisici: 'Mi baciava dietro la testa' - repubblica : Usa, ex candidata dem accusa Joe Biden di contatti fisici: 'Mi baciava dietro la testa' -