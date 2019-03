Usa | abusa della figlia | poi si giustifica | ' Scambiata per mia moglie' | condannato

Lecce - una minorenne denuncia : 'Trascinata nel vicolo e abUsata da due sconosciuti' : È un episodio tutto da chiarire quella che sarebbe accaduto nella serata di sabato 16 marzo ad una giovane ragazza minorenne, a Lecce. Nelle scorse ore la giovane, accompagnata dai suoi genitori, si è recata presso la Questura del comune capoluogo, denunciando i fatti. Nel corso della sua dichiarazione, la giovane ha riferito di essere stata trascinata in un vicolo della centro storico, e costretta a subire abusi di natura sessuale. Solo dopo ...

Prato l’adolescente abUsato : “Sono disperato - la mia vita è rovinata”. Lei : “Quanti figli vuoi?” : L'infermiera di 31 anni rimasta incinta dopo un rapporto sessuale con un tredicenne minacciava continuamente il suicidio: "Mi sa che stavolta prendo coraggio devo solo trovare un modo quasi indolore, la vita non ha mai fatto per me, da quando ti amo più che mai, però ecco, ci tengo a rivederti".Continua a leggere

Stupro di gruppo a Catania - "già abUsata negli Usa" : E' già partita per gli Stati Uniti , dove ha raggiunto la madre e la sorella, la 19enne americana violentata da tre giovani a Catania . Lo ha confermato il suo legale, l'avvocato Mirella Viscuso, che ...

Australia - istruttore di nuoto abUsa 8 volte una bambina di 7 anni in piscina : Il grave fatto è accaduto in Australia, dove un istruttore di nuoto di 20 anni è finito con le manette ai polsi con l'accusa di aver violentato due bambine di sette e sei anni. Gli inquirenti ora stanno indagando su altri 30 casi simili avvenuti in circostanze simili. Australia, un giovane di 20 anni accusato di violenze su minori Questo episodio ha sconvolto l'Australia, il giovanissimo istruttore Kyle James Henk Daniels è stato arrestato lo ...

Catania : tre ventenni abUsano di una diciannovenne americana - arrestati : I carabinieri della Compagnia di Catania hanno arrestato Roberto Mirabella di 20 anni, Salvatore Castrogiovanni e Agatino Spampinato, entrambi di 19 anni, per violenza sessuale di gruppo. I tre ragazzi sono accusati di aver abusato di una giovane americana di 19 anni che svolge il lavoro di bambinaia presso una famiglia del luogo. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso ieri, dalla magistratura siciliana. L'incontro con ...

Catania : abUsano di una 19enne e filmano l'atto : tre arresti : ... http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2019/03/26/abusi-sessuali-gruppo-3-fermi-a-Catania_0893e6f5-03d8-44cf-83a9-4316d25043d6.html https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/03/26/news/Catania_stupro_...

Australia - insegnante di nuoto 20enne avrebbe abUsato di minori : arrestato : È una brutta vicenda quella che arriva dall'Australia, e precisamente da Sydney, dove un istruttore di nuoto, Kyle James Henk Daniels, di 20 anni, è stato arrestato dalla Polizia federale Australiana con l'accusa di aver abusato, più volte, di bambine con età compresa tra 5 e 10 anni. I reati contestati al giovane sarebbero avvenuto tra l'inizio del 2018 e la fine dello scorso febbraio. Il 12 marzo scorso l'istruttore è stato arrestato, poi ...

Torino - 18enne aggredita e abUsata fuori dalla discoteca : “Salva grazie ai tacchi” : Il racconto choc della ragazza di 18 anni, aggredita e abusata da un 30enne della Guinea al parco del Valentino a Torino, nei pressi della discoteca "Life" dove stava festeggiando il suo compleanno. "Ha cominciato a toccarmi e a strapparmi i vestiti, il reggiseno e anche i collant. Mi ha afferrato la faccia e mi ha strappato gli orecchini, facendomi perdere molto sangue. Mi hanno salvato i tacchi a spillo".Continua a leggere

Catania : abUsano di una 19enne e filmano l'atto : 3 arresti : Tre ragazzi originari di Catania, sono stati arrestati dai Carabinieri catanesi accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di origini statunitensi. La giovane, da alcuni mesi a Catania, era una ragazza alla pari e svolgeva le mansioni di baby-sitter per una famiglia catanese. Violenza: 3 giovani arrestati Secondo quanto dichiarato dalle fonti, la vittima che ha subito gli abusi è stata violentata fisicamente e ...

Liverpool : abUsata dal nonno - ragazza lo denuncia e viene rinnegata dalla famiglia : A Liverpool, nel Regno Unito, una ragazzina è stata abusata dal nonno paterno sin dall'età di tredici anni. A rendere ancora più difficile la drammatica situazione della ragazza, oggi 23enne, è il fatto che quando ne ha parlato in famiglia non è stata creduta e nel momento in cui ha mostrato le prove la famiglia l'ha rinnegata. abusata dal nonno paterno da quando aveva 13 anni La ragazza, Jade Edwards, ha subito violenze da parte del nonno ...

AbUsata dal nonno pedofilo da quando aveva 13 anni : “Baci e palpatine mentre la nonna dormiva” : Per anni è stata Abusata dal nonno pedofilo e, quando finalmente è riuscita a denunciarlo e lui è stato mandato in prigione, è stata allontanata e rinnegata dalla sua famiglia, che continua a non crederle nonostante l'evidenza. È questa la storia di Jade Edwards, oggi 23 anni e madre di due bambini, che da quando aveva 13 anni è stata costretta a subire le violenze di suo nonno paterno Joseph, 69 anni, nella loro casa a Liverpool, mentre la ...

Napoli : madre avrebbe abUsato della figlia e inviato un video all'amante presunto pedofilo : E' una vicenda davvero assurda quella che arriva da Napoli e, precisamente, verificatasi tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, dove una madre di una bambina avrebbe abusato sessualmente della figlia e poi avrebbe inviato il video del misfatto al suo amante, che si ritiene sia pedofilo. Ad accorgersi di quanto compiuto dalla donna sarebbe stato il marito di quest'ultima che ha denunciato immediatamente la moglie all'autorità ...

Ragazzina 13enne ha la febbre - finanziere la cura e poi abUsa di lei : condannato : di Enrico Lupino Alla tv scorrono le immagini in diretta da Parigi della strage del Bataclan. Milioni di italiani guardano con ansia l'assedio terrorista alla capitale francese. Fra di loro c'è una ...

Ostetrica uccide il marito insegnante a colpi di matterello - aveva abUsato di lui per anni : Si è accanita sul marito malato aggredendolo selvaggiamente e alla fine è arrivata ad ucciderlo brutalmente picchiandolo a colpi di matterello fino a lasciarlo esanime in una pozza di sangue in casa. Per questo una Ostetrica tedesca di 54 anni, Hannegret Donnelly, è stata condannata nella scorse ore da un tribunale inglese per l'omicidio del coniuge 55enne Christopher, avvenuto nella loro caso del Buckinghamshire, nell'Inghilterra sud-orientale, ...