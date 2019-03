Ursula Bennardo incinta | la foto e le prime parole | lei e Sossio al settimo cielo

Ursula Bennardo a Sossio Aruta : "Sogno un matrimonio stellare" : Ursula Bennardo, dalle pagine del settimanale 'Di Più', in edicola questa settimana, ha voluto mettere i puntini sulle 'i' prima di accettare la proposta di matrimonio del fidanzato Sossio Aruta (che la renderà mamma di un bel bebè). La dama tarantina sembra voler la certezza di essere l'unica donna della sua vita: Sossio tu mi avevi chiesto di essere meno gelosa, ma vorrei che tu tenessi a mente che io non sono gelosa. Sono semplicemente ...

Temptation Island Vip - Sossio Aruta e Ursula Bennardo presto genitori : Sossio Aruta ed Ursula Bennardo si sono conosciuti a Uomini e Donne, ed hanno poi messo a rischio il loro sentimento partecipando a Temptation Island. Li i due hanno rischiato di perdersi, ma dopo ...

Ursula Bennardo è incinta di Sossio Aruta/ Uomini e Donne - lui : 'io e te sempre' : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo che a Uomini e Donne annunciano di aspettare un bambino

Uomini e donne - Ursula Bennardo è incinta : un figlio da Sossio Aruta : Un figlio per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il calciatore ha fatto goal e ha sublimato l’amore per la compagna con un bebé. La coppia si è conosciuta al trono over di Uomini e donne, ha avuto una storia a dir poco travagliata che è poi sfociata nell’esperienza di Temptation Island Vip dalla quale avevano deciso di uscire separati per i comportamenti di lui. Poi, a settembre, il ritorno a Uomini e donne con Sossio intenzionato a ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta - Ursula Bennardo : "Siamo strafelici" (video) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono gli ospiti d'eccezione della nuova puntata del trono over di 'Uomini e Donne', di oggi, venerdì 1 marzo 2019. La dama è felice del nuovo rapporto, instaurato con il calciatore, superata la crisi, di qualche mese, all'uscita di 'Temptation Island Vip':prosegui la letturaUomini e Donne, Sossio Aruta - Ursula Bennardo: "Siamo strafelici" (video) pubblicato su Gossipblog.it 01 marzo 2019 15:15.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e donne - video : vita di coppia e Corrida! : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Uomini e donne, anticipazioni video: il racconto della loro vita di coppia e la Corrida....