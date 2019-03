Uomini e Donne | Manuel Galiano si confessa | “Ecco cosa mi spaventa di Giulia”

I lavori dove le donne guadagnano più degli Uomini - InvestireOggi.it : Esistono alcuni lavori in cui le donne guadagnano più degli uomini. Nonostante le differenze di genere e i numerosi svantaggi a cui le donne sono spesso sottoposte nel mondo del lavoro ci sono anche ...

Uomini e donne - l'ex corteggiatore Ivano è stato condannato a un anno di carcere : Un'ex volto di Uomini e donne finisce nei guai. In queste ore è arrivata la notizia della condanna definitiva ad un anno di reclusione per stalking e diffamazione. Stiamo parlando di Ivano Marino, noto al grande pubblico per aver partecipato qualche anno fa alla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatore, ma anche per la sua partecipazione a Jump-Stasera mi tuffo, il programma dedicato al mondo dei tuffi trasmesso ...

Anticipazioni Uomini e donne : Luca Daffrè si dichiara per Angela : I dubbi di Luca Daffrè hanno tenuto banco nell'ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e donne, scatenando anche la discussione in studio. Il corteggiatore ha ammesso di non essere ancora pronto a dichiararsi per Angela Nasti o Giulia Cavaglià e le sue parole non sono piaciute molto alle due ragazze. Sarà questo il punto il punto di partenza anche dei prossimi appuntamenti dedicati ai giovani protagonisti, in onda su Canale 5 a ...

Kikò Nalli tronista a Uomini e Donne? L’ex di Tina chiarisce il punto con Barbara d’Urso : A 'Pomeriggio 5' l’hairstylist ha commentato le voci sulla sua partecipazione al programma che fu teatro dell'amore con...

Anticipazioni Uomini e donne over : Rocco chiude ogni spiraglio con Gemma - lei vede Stefano : Il rapporto tra Gemma Galgani e Rocco Fredella sembra essersi definitivamente interrotto dopo la sorpresa organizzata dal cavaliere di Uomini e donne nel castello. Nell'esterna del Trono over, intitolata "La decisione", lei ha dichiarato di non essere pronta a portare il loro rapporto ad una fase più seria e successivamente in studio ha ammesso di essere rimasta delusa per il modo in cui Fredella ha organizzato l'evento: non ha fatto tutto da ...

Uomini e Donne gossip - David e Cristina dopo Trono Over : grande notizia : gossip Uomini e Donne, David e Cristina al settimo cielo: convivenza dopo il Trono Over David ha chiesto a Cristina di uscire dallo studio di Uomini e Donne insieme e lei ha accettato. I due stavano iniziando ad avere alcuni problemi e lei aveva iniziato a conoscere un altro uomo del parterre maschile del Trono […] L'articolo Uomini e Donne gossip, David e Cristina dopo Trono Over: grande notizia proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - Angela e Fabrizio : ecco cosa ne pensa Sabrina Ghio : Uomini e Donne, Sabrina Ghio parla di Fabrizio: il suo ex corteggiatore arrivato per Angela Nasti Sabrina Ghio è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne attraverso un’intervista rilasciata al magazine dedicato alla trasmissione. L’ex tronista ha speso alcune parole su uno degli attuali corteggiatori di Angela Nasti. Stiamo parlando di Fabrizio […] L'articolo Uomini e Donne, Angela e Fabrizio: ecco cosa ne pensa ...

Uomini e Donne anticipazioni - Rocco contro Gemma : retroscena sul castello : anticipazioni Uomini e Donne, Rocco Fredella: nuove accuse a Gemma Galgani dopo ‘La Decisione’ al castello Nel nuovo numero di Uomini e Donne magazine, Rocco ha scritto nero su bianco quello che pensa di Gemma. Dopo il no ricevuto il giorno de ‘La decisione’ al castello, il rapporto tra il cavaliere e la storica dama […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Rocco contro Gemma: retroscena sul castello proviene da ...

Uomini e Donne news : Giulia riceve un inaspettato messaggio da Giulio : Uomini e Donne news: Giulia Cavaglia riceve un messaggio da Giulio Il percorso di Giulia Cavaglia sul trono sembra essere partito nel migliore dei modi. La stessa ragazza ha più volte detto di essere contenta per i corteggiatori che sono scesi per lei: Manuel, Giulio, Alessandro e Luca. Con ognuno di questi, Giulia ha intrapreso […] L'articolo Uomini e Donne news: Giulia riceve un inaspettato messaggio da Giulio proviene da Gossip e Tv.

Kikò Nalli a Pomeriggio 5/ 'Io tronista a Uomini e Donne? No!' e stuzzica la d'Urso : Kikò Nalli a Pomeriggio 5 nega che sarà uno dei prossimi tronisti di Uomini e Donne. Poi stuzzica Barbara d'Urso che risponde a tono...

Uomini e Donne - il papà di Teresa Langella : "Ho avuto modo di ricredermi nei confronti di Andrea" : Dopo il no avvenuto in prima serata, nello speciale Uomini e Donne - La Scelta, e dopo i faccia a faccia avvenuti nello studio del programma condotto da Maria De Filippi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno deciso di ricominciare a frequentarsi.Il magazine ufficiale di Uomini e Donne, quindi, ha prontamente intervistato il padre di Teresa Langella, il signor Alessandro con cui Andrea ebbe un confronto televisivo prima di scegliere di ...

ALESSIO - Uomini E DONNE/ Angela Nasti colpita : 'Mi piace molto - siamo simili' : ALESSIO, UOMINI e DONNE, chi è il corteggiatore che ha litigato con Angela Nasti? Il video del loro primo incontro e della loro esterna.

GIULIO RASELLI / Uomini e Donne - lite con Manuel : 'Sei brutto come la fame' : GIULIO RASELLI a Uomini e Donne. Pioggia di accuse per il corteggiatore di Giulia Cavaglià: 'Ti senti sto caz*zo' ma lui nega le critiche

Luca Daffrè/ Uomini e Donne - Angela Nasti furiosa : 'Stai facendo un bel giochino' : Luca Daffrè, corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne si dichiara per Angela Nasti dopo essere uscito in esterna anche con Giulia Cavaglià.