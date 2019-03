Una valanga di coupon per gli sconti migliori

Sciatore ucciso da Una valanga sulle Alpi : il caldo aumenta i rischi - ma a breve tornerà il gelo : Il caldo anomalo che sta investendo il nord Italia in questi giorni ha portato ad un aumento del pericolo di valanghe lungo tutto l’arco Alpino. Nella zona di Maso Corto, in Val Senales, in provincia di Bolzano, proprio una valanga ha causato la morte di uno Sciatore 32enne. L’uomo stava sciando fuori pista con un amico che è stato solo sfiorato dalla valanga, restando illeso e riuscendo a scendere per chiamare i soccorsi. ...

Alpinisti morti sul Nanga Parbat - soccorritore : “Daniele e Tom non sono morti per Una valanga” : “Daniele e Tom non sono morti perché travolti da una valanga ma, almeno osservando le immagini, pare a seguito di un incidente dinamico” durante la scalata. E’ quanto dichiarato all’Agi da Agostino Da Polenza, coordinatore dei soccorsi dall’Italia. La morte degli Alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard avvenuta molto probabilmente tra il 24 ed il 25 febbraio scorso a circa 5900 metri sullo Sperone Mummery della parete ...

Una delle persone travolte dalla valanga a Crans-Montana è morta : Un uomo francese di 34 anni che era stato travolto dalla valanga su una pista da sci di Crans-Montana, in Svizzera, è morto a causa delle ferite subite. Era una delle quattro persone soccorse martedì e l’unico in condizioni gravi.

