Ultimi sondaggi elettorali Italia ed europee | l’analisi di tutto marzo

(Di sabato 30 marzo 2019)eddiIn generale, quando mancano meno di due mesi alle elezioni, le intenzioni di voto riferiscono di una Lega in buono stato di salute e di un M5S sempre più in difficoltà ormai praticamente raggiunto, anche se c’è poco da esultare, dal Partito Democratico.: l’importanza delle elezioni in Basilicata Domenica scorsa si sono tenute le elezioni in Basilicata; il voto ha avuto una particolare importanza visto che la regione era governata sin dal 1995 da maggioranze di centrosinistra. Alla fine, ha trionfato il centrodestra che ha visto raddoppiare i voti rispetto alla tornata del 2013; invece, il centrosinistra, arrivato secondo, i consensi li ha visti dimezzare. Deludente anche la prestazione dei 5 stelle; anche se in crescita rispetto alla tornata di 5 anni e mezzo fa circa ...

