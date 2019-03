Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 18 | 10

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : il Papa sul Congresso famiglie - 30 marzo 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: Papa Francesco si è espresso sul Congresso famiglie, ribadendo il pensiero del cardinale Parolini, 30 marzo 2019,

Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli i primi gilet gialli sono arrivati sulla grande piazza antistante la gardela est a Parigi da dove dopo le 13:00 ha preso il via l’unica manifestazione autorizzata oggi nella capitale quella che dovrebbe attraversare la Senna per dirigersi verso la Torre Eiffel e concludersi altro che davvero molto presenti le forze di polizia e i gendarmi ...

Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo che il gruppo ha sovranista spagnolo box ha manifestato oggi a Barcellona per l’unità della Spagna in una manifestazione di portata in sala Perulli però la polizia catalana d’esquadra indipendentisti Catalani chiamati ad una contRomanifestazione dalla sindaca e ai quali si sono Uniti gruppi antifascisti ...

Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo il Gazzè con il pezzo di plastica fa parte di un certo tipo di sensibilità che io non ho detto questo quel viaggio e te photographer semplicemente la realtà così Massimo Gandolfini leader del Family day a margine del congresso mondiale delle famiglie a Verona usare quei gadget è semplicemente mostruoso o ...

Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli A me non sembra ancora rassegnata dopo la terza sconfitta di ieri ai comuni del suo accordo sulla brexit all hope Ermanno ponti di downing Street state Dai media insistendo che la Premiere Story non crede che è morta del tutto come le chiedono di riconoscere le opposizioni vuoi continuare a cercare con te alla camera la riduzione dello scarto nella sconfitta ...

Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali studio Mei bocciata per terza volta sulla brexit e la camera dei comuni rigetta ancora con 344 voti contro 286 l’accordo della Premier con l’Europa decade l’offerta dell’Unione Europea di una proroga del divorzio dal 29 marzo al 22 maggio wrestling mini rinvio limitata al 12 aprile data entro la quale il Regno Unito Dovrà decidere se ...

Contratto scuola Ultime Notizie : Governo sordo - ‘Autonomia Differenziata è un attentato alla scuola pubblica’ : Mentre i sindacati proclamano lo stato di agitazione del comparto istruzione e ricerca, la Gilda torna a sottolineare la gravità della questione riguardante la cosiddetta Autonomia Differenziata e la regionalizzazione. Il coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, Rino Di Meglio si è scagliato contro i progetti di regionalizzazione portati avanti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Gilda su Autonomia Differenziata: ‘attentato ...

Scuola - rinnovo contratto - stipendi e precariato Ultime Notizie : si va dritti verso lo sciopero : I sindacati invitano il personale scolastico a scendere in piazza per protestare contro i ritardi nell’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale del comparto istruzione e ricerca. Un altro motivo della protesta è rappresentato dall’autonomia delle regioni nel quadro normativo vigente: ferma opposizione ad ogni proposta di regionalizzazione, in particolare del sistema d’istruzione. Sindacati verso lo sciopero ...

