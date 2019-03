Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 07 | 10

Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio lo ius soli non è nel contratto di governo ma Auspico che si avviene il paese nelle sedi opportune una riflessione Serena su questo tema Si può valutare la nascita sul territorio italiano che sia però collegato un percorso integrazione serio la conoscenza della nostra cultura e la condivisione di valori comuni lo ha detto il premier Conte durante ...

Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la camera dei comuni ricetta per la terza volta con 344 no contro 286 l’accordo della Premier theresa May sulla brexit condannandolo in modo ormai definitivo con questo voto decade l’offerta dell’Unione Europea di una proroga del divorzio 29 marzo al 22 maggio e resta in piedi solo un mini rinvio limitata al 12 aprile data entro la quale Regno ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Brexit : terza bocciatura ai Comuni - 29 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Brexit: arriva la terza bocciatura del parlamento britannico, amareggiata la premier May, 29 marzo 2019,

Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritornati all’ascolto della redazione da Francesco Vitali in studio il Presidente della Repubblica promulga la legge istitutiva della commissione d’inchiesta sulle banche ma il collo e vigila sull’autonomia di bankitalia e le altre autorità indipendenti Parlamento e sovrano Ma non si può sfociare nel controllo dell’attività creditizia e condizionare le banche fuori delle norme ...

Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in questo momento È perentorio proteggere Gerusalemme Il mio compito come il sovrano hascemita e custode dei luoghi Santi dell’islam e del Cristianesimo di Gerusalemme e di vigilare sulla sicurezza il futuro della città santa la Giordania impegnata tutte nere recupero di luoghi sacri musulmani e cristiani inclusa la chiesa del Santo ...

Decreto Crescita : testo - cosa prevede - novità e Ultime notizie : ... ecco che il Decreto Crescita assume un ruolo molto importante e perché sicuramente sarà al centro del prossimo DEF, Documento di Economia e Finanze . Il vicePremier Luigi Di Maio ha infatti ...

Concorso scuola secondaria 2019 - Ultime Notizie : tempistiche bando - posti e requisiti : Il ministro Bussetti parla del prossimo Concorso per la scuola secondaria 2019. Le tempistiche del Miur prevedono il bando entro luglio. “Entro luglio arriverà il bando per le medie e superiori. In autunno inizieranno le prove e porteranno decine di migliaia di docenti in cattedra a partire da settembre 2020. Quanti? In tre anni più di cinquantamila”. Quindi, per riassumere, bando a luglio, prove nel 2019/2020, assunzioni a partire dal ...

Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la commissione d’inchiesta sulle banche in una lunga lettera che ha accompagnato la promulgazione della legge una sorella scrive che non hai un modo in discussione ovviamente il potere del Parlamento di istituire commissione d’inchiesta ma non può Tuttavia ...

Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta la manovra 2020 non è lontana e con le ombre che valgono i conti alla crescita italiana non potrà essere solo di promesse e questo in questi giorni Un po’ il senso della vigilanza e che al Quirinale cominciata entrare nella casa di massima attenzione anche in vista del Def ma al pari dei conti c’è un altro elemento a preoccupare il presidente Mattarella la ...

Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si apre oggi il discusso congresso mondiale delle famiglie che si svolgerà a Verona fino a domenica una tre giorni accompagnata da polemiche politiche non sono fino all’ultimo momento le accuse di chi contRomano sabato parlano di evento medievale di una visione che tende a sminuire il ruolo della donna e promotori da parte loro assicurano che si tratta ...

