Ultima domenica a Borgo del Teatro con Il Teatrino di Bisanzio

Torna l’Ora legale – forse per l’Ultima volta – tra sabato 30 e domenica 31 marzo : Nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo 2019 ci sarà il cambio dell’ora, con il passaggio dall’ora Solare a quella che la maggior parte delle persone ama – quella legale. Ne avevamo parlato qualche mese fa, nell’articolo: http://www.laragnatelanews.it/attualita/ora-legale-sabato-si-cambia-e-forse-sara-lultima-volta/43304.html L’8 febbraio 2018 il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che prevede la ...

Finisce l'Ultima campagna prima delle europee : domenica il test Basilicata : A mezzanotte si conclude la campagna elettorale nella regione che domenica voterà il nuovo presidente. La7 seguirà tutti i risultati di questo ultimo voto amministrativo con una maratona che parte ...

Il silenzio dell’acqua - anticipazioni Ultima puntata : domenica 24 marzo : domenica 24 marzo va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25, l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua. Si conclude così la serie Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective), i quali hanno prestato il loro volto a due poliziotti dalle filosofie e dalle provenienze molto differenti. Di fatto una miniserie – ...

Il Silenzio dell’Acqua : anticipazioni Ultima puntata di domenica 24 marzo 2019 : Il Silenzio dell'Acqua - Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini Quattro puntate dirette da Pier Belloni racconteranno la scomparsa di una giovane ragazza e l’indagine di due poliziotti che, mettendo a nudo l’idilliaca comunità nella quale viveva, scopriranno molti segreti inconfessabili. Il Segreto dell’Acqua, il cui sottotitolo è Nessuno è Innocente, è un crime che diventa anche thriller psicologico e drama, arricchito dalla ...

Il silenzio dell’acqua - anticipazioni Ultima puntata di domenica 24 marzo : anticipazioni della quarta ed ultima puntata de Il silenzio dell’acqua, fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. L’episodio conclusivo andrà in onda domenica 24 marzo 2019 in prima serata su Canale 5. Ecco la trama ufficiale: Il sangue trovato sulle scarpe di Matteo (Riccardo Maria Manera) è di Laura (Caterina Biasiol), ma Luisa (Ambra Angiolini) e Andrea (Giorgio Pasotti) scoprono anche che Don Carlo (Fausto ...

Ultima domenica di Carnevale : Volo dell'Asino a Mestre : Tanta arte diffusa per la città: Alessandro Gigli con il suo delicato teatrino viaggiante "Tante Storie"; "Sofa en voyage" di Can Bagnato; gli originalissimi spettacoli per una persona "Il Circo di ...

Non mentire - l’Ultima puntata con gran finale : anticipazioni domenica 3 marzo : Siamo arrivati al gran finale e allo svelamento conclusivo del mistero: domenica 3 marzo, in prima serata dalle 21.25 su Canale 5, va in onda il terzo e ultimo episodio di Non mentire, la miniserie Mediaset con con Greta Scarano e Alessandro Preziosi che racconta delle conseguenze di un orrendo stupro ai danni di Laura, la protagonista femminile, che però non si riesce a far risalire ad Andrea, da lei indicato come colpevole sicuro, che anzi si ...

Non Mentire : anticipazioni Ultima puntata di domenica 3 marzo 2019 : Non Mentire - Greta Scarano e Alessandro Preziosi Sono solo tre le puntate della nuova fiction di Canale 5 Non Mentire, e racconteranno sia l’indagine sul presunto stupro di Andrea ai danni di Laura, sia gli effetti che questa avrà sulle vite dei due. A dirigere la fiction Gianluca Maria Tavarelli, che ha lavorato per insinuare il dubbio in ogni scena, per impedire al pubblico di capire troppo presto chi stia mentendo tra i due, ma ...

Non Mentire conquista e sconvolge il pubblico della domenica sera con la penUltima puntata : cosa succederà nel finale? : Una seconda, sconvolgente, puntata ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico che solo nei minuti finali ha capito che forse in Non Mentire non tutto è come sembra. In un primo momento tutti erano pronti a puntare il dito contro la folle Laura rea, nella mentalità maschile di cui siamo impregnati, prima cosa di essere donna poi di aver usato i social per infangare una persona e un rispettabile dottore come Andrea ma solo ieri sembra che in molti ...

