Udinese show con Tudor | Genoa annichilito alla Dacia Arena

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019)vittoriosaprima dal ritorno disulla panchina friulana, 2-0 almolto importante in chiave salvezza Esordio con vittoria sulla panchina dell’per Igor. La squadra friulana batte 2-0 ilconquistando la settima vittoria in campionato dopo 29 giornate. A regalare il successo ai bianconeri una rete per tempo, apre le marcature Okaka al 4′, nella ripresa, al 61′, il raddoppio di Mandragora. L’si allontana dalle zone basse della classifica salendo a 28 punti, resta fermo a 33 il. (Int/AdnKronos)L'articoloconSPORTFAIR.

LuisFdez22 : RT @DiMarzio: ?? #Genoa, #Lapadula show in amichevole: chance in arrivo contro l'#Udinese? - DiMarzio : ?? #Genoa, #Lapadula show in amichevole: chance in arrivo contro l'#Udinese? -