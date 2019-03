Udinese-Genoa | 2-0 La Diretta Mandragora | raddoppio da urlo

Udinese-Genoa - le pagelle di CalcioWeb : a Mandragora basta il gol : 1/19 LaPresse/Andrea Bressanutti ...

Pagelle Udinese-Genoa 2-0 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle UDINESE GENOA – Un grande Mandragora trascina l’Udinese verso la vittoria, nel secondo anticipo della giornata numero 29 di campionato, contro il Genoa in quello che era a tutti gli effetti uno scontro salvezza. I tre punti erano di vitale importanza per i friulani che, in caso di ko, domani sarebbero potuti essere risucchiati […] L'articolo Pagelle Udinese-Genoa 2-0: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO ...

Udinese show con Tudor : Genoa annichilito alla Dacia Arena : Udinese vittoriosa alla prima dal ritorno di Tudor sulla panchina friulana, 2-0 al Genoa molto importante in chiave salvezza Esordio con vittoria sulla panchina dell’Udinese per Igor Tudor. La squadra friulana batte 2-0 il Genoa alla Dacia Arena conquistando la settima vittoria in campionato dopo 29 giornate. A regalare il successo ai bianconeri una rete per tempo, apre le marcature Okaka al 4′, nella ripresa, al 61′, il ...

VIDEO Udinese-Genoa 2-0 - Highlights - gol e sintesi. Okaka e Mandragora regalano un pezzo di salvezza ai bianconeri : L’Udinese regola il Genoa nell’anticipo della 29ma giornata della Serie A di calcio delle ore 15.00 con un gol per tempo: apre al 4′ Okaka, chiude al 62′ Mandragora con un gran gol. Per i friulani si tratta di tre punti pesantissimi in ottica salvezza, mentre il Genoa non riesce ancora a tirarsi fuori dalla lotta per evitare la retrocessione. Highlights Udinese-Genoa 2-0 IL VANTAGGIO DI Okaka #Udinese 1:0 #Genoa | ...

Udinese-Genoa : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-0) : Udinese-Genoa: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-0) diretta Udinese-Genoa: secondo tempo 94′ L’arbitro fischia la fine dell’incontro. L’Udinese conquista 3 punti d’oro in chiave salvezza contro un Genoa pericoloso solo sul FINALE. Fra poco il commento FINALE. 94′ Ci prova De Paul dal limite dell’area, conclusione che finisce a lato. 92′ Ci prova ...

Calcio : Udinese supera 2-0 il Genoa : 16.50 L'Udinese,dopo le due sonore sconfitte all'Allianz e al San Paolo, torna alla vittoria (2-0) a spese di un Genoa che prima della sosta aveva battuto la Juve Prima azione e subito friulani in gol con Okaka, abile a sfruttare un contropiede avviato da Pussetto (4'). La reazione dei liguri si esaurisce in un pericoloso colpo di testa di Radovanovic. Ad inizio ripresa grifoni (dentro Bessa e Pandev) sembrano più determinati. Ma al ...

Udinese-Genoa : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-0) : Udinese-Genoa: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-0) diretta Udinese-Genoa: secondo tempo 67′ La risposta del Genoa! Cross di Sturaro dalla sinistra a cercare Pandev al centro. La difesa bianconera, in affanno, riesce comunque a mettere in angolo. 65′ Occasione per l’Udinese! Contropiede dei bianconeri con Pussetto, che di forza supera il difensore del Genoa e calcia verso la porta. Radu in ...

Udinese-Genoa : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-0) : Udinese-Genoa: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-0) diretta Udinese-Genoa: primo tempo 9′ Brivido per l’Udinese: cross alto di Lazovic dalla sinistra verso il secondo palo, con Musso che non esce in presa alta facendo sfilare il pallone. Nessun rossoblù però si avventa sul pallone. 8′ Dopo aver subito il gol dello svantaggio il Genoa attacca a testa bassa in questi ultimi ...

Udinese-Genoa : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0) : Udinese-Genoa: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0) diretta Udinese-Genoa: primo tempo 1′ Inizia il match! Primo pallone giocato dal Genoa. diretta Udinese-Genoa: le formazioni UDINESE (4-3-3): Musso; Larsen, Ekong, De Maio,Zeegelaar; Fofana, Sandro, Mandragora; De Paul, Okaka, Pussetto Allenatore: Tudor GENOA (4-4-1-1): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Radovanovic, ...