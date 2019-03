Ucraina | bimbo di 11 mesi cade in pentola d' acqua bollente | muore dopo giorni di agonia

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Soltanto qualche giorno fa avevamo parlato della terribili vicenda accaduta ine che era stata raccontata dal quotidiano Il Mattino. Il piccolo Daniil Chernenko, di appena undicidi vita, era caduto accidentalmente all'interno di unapiena di, riportando delle gravissime ustioni sull'80% del suo corpicino. Immediatamente era stato ricoverato in ospedale, dove i medici stavano tentando di fare di tutto per riuscire a salvarlo. Un'impresa che, però, non è riuscita, perchédie di false speranze, il piccolo Daniil si è spento inesorabilmente provocando un grandissimo dolore nei suoi famigliari e soprattutto in sua madre.Tragedia in: non ce l'ha fatta a sopravvivere il bambino che era caduto nell'Il piccolo di 11, infatti, è mortoaver passato alcuniin ospedale, dove era arrivato in condizioni ...

