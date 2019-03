Trump | Il Messico fermi i migranti o chiuderò il confine

Usa - Trump : “La prossima settimana chiudo il confine se il Messico non ferma immediatamente l’immigrazione illegale” : Donald Trump minaccia la chiusura del confine con il Messico nel giro di qualche giorno. “Se il Messico non ferma immediatamente tutta l’immigrazione illegale verso gli Stati Uniti, chiuderò il confine tra i due Paesi la prossima settimana”, ha minacciato il presidente degli Usa tornando ad attaccare il Paese confinante perché “non fa nulla per ostacolare l’arrivo delle carovane di migranti” dal Centro America. “Il ...

Trump ci riprova : 8 - 5 miliardi di dollari per il muro col Messico : NEW YORK - Trump contro il Congresso, atto secondo. Dopo lo shutdown record, ovvero la paralisi amministrativa che ha tenuto il governo americano in stallo per ben 35 giorni, la storia rischia...

Trump : sul muro col Messico ho vinto io : 4.08 Donald Trump insiste sulla sua vittoria con i democratici sulla costruzione del muro al confine col Messico. "Nonostante tutte le previsioni e un intero partito democratico di radicali di estrema sinistra contro di me, sto vincendo sul confine", ha twittato. "Le sezioni principali del muro sono in costruzione e a breve seguirà molto altro. Decine di migliaia di migranti irregolari vengono fermati e catturati al confine e non vengono ...

Anche il Senato voterà contro Trump sul muro con il Messico : 4 Senatori appoggeranno la mozione dei Democratici per bloccare lo stato di emergenza voluto da Trump, che sarà costretto a mettere il primo veto della sua presidenza

Muro col Messico - la Camera americana approva risoluzione contro Trump - : L'organo è a maggioranza democratica, ma anche alcuni repubblicani hanno votato contro il presidente americano. Ora il testo va al Senato, ma il Congresso avrà bisogno di una maggioranza di due terzi

“Niente emergenza al confine”. Bocciata la mozione Trump per costruire il Muro Usa-Messico : Uno schiaffo per Donald Trump e una battuta d’arresto per la costruzione del Muro al confine con il Messico. La Camera ha approvato la mozione dei democratici per annullare l’emergenza nazionale dichiarata dal presidente per costruire la barriera, bypassando il Congresso. La mozione è passata con 245 voti a favore e 182 contrari. Insieme alla maggi...

Usa - uro col Messico : la Camera boccia dichiarazione emergenza di Trump : La Camera americana ha approvato con 245 sì e 182 no una risoluzione per bloccare la dichiarazione di emergenza da parte del presidente Donald Trump per costruire il muro col Messico. Ora il testo ...

Cosa succede ora che Trump ha dichiarato l'emergenza nazionale per costruire il Muro con il Messico : L'ex presidente Barack Obama, nel corso dei due mandati tra 2008 e 2016, dichiarò per ben 13 volte lo stato di emergenza, soprattutto nell'ambito di politica estera. Trump, dal canto suo, ne ha ...

Trump dichiara emergenza al confine col Messico : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi ha parlato alla Casa Bianca e ha annunciato la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico per mettere fine "all'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone" perché "è inaccettabile". Il Tycoon ha spiegato:"Non è solo una questione di promesse elettorali, c'è una vera e propria crisi della sicurezza. E dire che il muro non funziona è solo una bugia, una grande ...

USA - proteste contro l’emergenza nazionale di Trump e il muro al confine col Messico : Dopo la conferenza stampa di ieri alla Casa Bianca, il Presidente Trump ha firmato il provvedimento, approvato dal Congresso, nel quale sono stati stanziati 1375 milioni di dollari per la costruzione di ‘barriere’ su circa 88 km di frontiera. Ma lo stesso Congresso ha anche imposto un vincolo che proibisce l’edificazione di muri in cemento. Donald Trump ha rifiutato questa limitazione, descrivendo una situazione disastrosa e una frontiera ormai ...

Trump - colpo da 8 miliardi : "Il muro col Messico si farà" : New York Una firma per evitare un nuovo shutdown, e un'altra per dichiarare l'emergenza nazionale, bypassando il Congresso per la costruzione del muro al confine con il Messico. Dopo due mesi di botta ...

Muro Messico - proteste contro l'emergenza nazionale di Trump - : La decisione del presidente Usa di destinare fondi federali alla costruzione della barriera anti-migranti porta per le strade di New York centinaia di manifestanti. California e Stato di NY annunciano ...

Trump dichiara l'emergenza nazionale : 'Il muro con il Messico serve' - California e Stato di New York fanno causa : Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire Nell'infografica il confine Usa-Messico con le barriere attualmente ...