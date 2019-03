Tripletta del Cagliari a Verona | paradiso sardo | inferno veneto

Sci di fondo – Stina Nilsson vince l’inseguimento e firma una strepitosa Tripletta : a Oestberg la Coppa del Mondo : tripletta di Stina Nilsson in Quebec, Oestberg vince la Coppa del Mondo. Brocard miglior azzurra nell’inseguimento: 24ª Stina Nilsson non dimenticherà facilmente questi tre giorni in Quebec. Sulla pista canadese, la scandinava realizza una fantastica tripletta e dopo aver vinto la sprint e, a sorpresa, la mass start, sfrutta il vantaggio con cui partiva nell’inseguimento per portare a casa il terzo successo di fila. ...

Tripletta Messi : “un alieno sceso in terra” - il web pazzo del fuoriclasse argentino [FOTO] : 1/6 ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo - 50 km TC di Oslo : De Fabiani 18° - storica Tripletta russa : De Fabiani tiene fino a 3 chilometri dal traguardo: è 18° nella 50 di Oslo. storica tripletta russa, Bolshunov trionfa e scavalca Klaebo in testa alla Coppa del Mondo La Russia scrive la storia dello sci di fondo nella 50 km in tecnica classica di Oslo. Per la prima volta nella tradizionale gara di Coppa del Mondo una nazione piazza tre atleti sul podio: a trionfare è Alexander Bolshunov, che grazie anche ai punti bonus conquistati nei ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : Tripletta azzurra nella sciabola. Oro ad Emanuele Nardella : Straordinaria tripletta azzurra nella seconda giornata di gara dei Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Foggia. nella sciabola maschile Cadetti è arrivato il successo di Emanuele Nardella, che ha conquistato la prima medaglia d’oro azzurra della manifestazione. In finale Nardella ha sconfitto il compagno di squadra Pietro Torre per 15-6. Sul podio è salito anche Giorgio Marciano, che è stato battuto in semifinale ...

Mondiali di Aare - Hirscher vince l'oro nello speciale nel giorno della Tripletta austriaca : Le ragioni sono varie, inclusi certi colpi di sfortuna, la luce e il vento della manche iniziale nella specialità preferita,, ma la cronaca è cronaca e purtroppo non fa sconti.